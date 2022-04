Call of Duty Vanguard + Warzone : Godzilla serait le prochain guest du jeu, des indices irréfutables

Literally the same soundhttps://t.co/dPN6iebs2l — BeeAggressive #MonsterverseShallContinue (@BeePlayingGames) 13 avril 2022

On pensait avoir tout vu en matière de cross-over avec Call of Duty, surtout depuis que L'Attaque des Titans s'est invité dans le FPS d'Activision , mais c'était sous-estimer l'imagination débordante des développeurs qui sont en train de nous préparer la venue d'un monstre aussi puissant que le Titan Cuirassé, à savoir Godzilla. Pour le moment, le kaiju n'a pas été officiellement annoncé, mais les développeurs ont laissé des indices qui ne laissent aucun doute quant à la présence de ce dernier. En effet, dans le trailer dédié à la Saison 3 de Call of Duty Vanguard + Warzone, et intitulé "Classified Arms", des soldats ouvrent les portes d'un camion blindé où l'on y trouve des armes à foison, mais également une radio qui émet un son qui semble assez inaudible. Ce son en question, le compte officiel Twitter de Call of Duty l'a partagé, demandant de l'aide à la communauté pour espérer de comprendre le message. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que les experts se mettent au travail et analysent l'extrait audio. Pour les spécialistes, il ne fait aucun l'ombre d'un doute, il s'agit ni plus ni moins que du rugissement de Godzilla.Le YouTuber "PrestigeIsKey" est allé plus loin en partageant une capture d'écran de l'audio parcouru par un spectrographe et a trouvé les mots "Monsters Are Real". Autant vous dire que la communauté s'est enorgueilli de l'arrivée d'un tel cross-over, certains imaginant déjà que le prochain guest peut être Kong, histoire de confronter les deux géants du cinéma. C'est d'autant plus logique puisque Godzilla et Kong sont nés suite aux expérimentations réalisées pendant la Seconde Guerre Mondiale, avec les essais nucléaires qui ont changé leur ADN à tout jamais. Il va falloir attendre encore quelques semaines avant qu'Activision lâche le morceau, mais il faut s'attendre à voir débarquer de plus en plus de partenariats aussi loufoques, le but étant d'aller grignoter des parts de marché à un certain Fortnite. Autrement, la Saison 3 démarrera le 27 avril prochain.