Call of Duty Warzone : Terminator va débarquer dans le jeu, des indices ont été lâchés

Arnold Schwarzenegger. Mais rien n'est moins sûr, puisque le Judge Dredd et le Rambo qu'on a déjà pu voir n'avaient pas les traits exacts de Sylvester Stallone. On va évidemment attendre les premières images et surtout le trailer qui accompagne l'arrivée du Terminator.





Grab this intel as fast as you can… they’ll be back 🤖 https://t.co/YpMndaQs1o pic.twitter.com/yixkojBcn7 — Call of Duty (@CallofDuty) 21 juin 2022





Call of Duty a définitivement pris la même direction que Fortnite en termes de collaboration. Alors que les joueurs se remettent de leurs émotions avec Godzilla et King Kong dans le jeu, voilà qu'Activision prépare l'arrivée d'un autre grand monstre du cinéma : un certain Terminator. C'est sur le compte Twitter officiel que l'annonce a été faite subrepticement, par le biais d'une image à afficher en cliquant dessus, révélant ainsi des lingots d'or et d'acier, sur lequel il est inscrit Skynet. Autant vous dire qu'à ce stade, ce n'est plus vraiment un indice, mais une révélation. Evidemment, pour que la collaboration soit parfaite, il faudrait que ce Terminator revêt les traits du T-800 incarné par