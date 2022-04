Call of Duty Warzone : voici le trailer de Snoop Dogg avec ses armes bling-bling

brodé en or 24 carats et son

SMG plaqué or également et incrusté de diamants. L'autre particularité, et on le voit lorsqu'il tire les rafales de balles, c'est qu'il se dégage des jets de lumière qui rappellent ceux dans les concerts du

D-O Double G. Officiellement, le rappeur est disponible depuis le 19 avril dernier dans Call of Duty Vanguard + Warzone et Vanguard, et depuis le 1er avril dans Call of Duty Mobile.



En attendant que Godzilla et que King Kong viennent foutre le dawa sur les maps de Call of Duty Warzone et de Call of Duty Vanguard, on peut d'ores et déjà passer le temps avec un autre guest de qualité, à savoir Snoop Dogg. Sa présence a été confirmée le mois dernier à travers une série de screenshots, mais aujourd'hui, on a droit à son trailer officiel qui permet d'introniser le célèbre rappeur dans le FPS d'Activision. Sans surprise, le personnage est à l'image de l'homme qu'il est au quotidien, avec son goût pour l'outrance et le bling-bling. On le voit parfaitement avec son manteau

Nom : Snoop Dogg

Task Force : Executioners (officieusement « TF 420 »)

Arme préférée : la PPSh-41 (débloquée gratuitement au niveau 51 dans Vanguard et Warzone)

Date de naissance : 20/10/1971

Nationalité : Américain

Passe-temps : écouter de la K-Pop, fumer, peindre...





Bio : Snoop Dogg a grandi à Long Beach, en Californie. Dès son plus jeune âge, il réalise qu'il a un talent pour le rap et en fait sa carrière. Aujourd'hui, il continue de produire de la musique et apparaît en tant que personnalité médiatique dans de nombreuses émissions. Pendant son temps libre, il choisit de se battre en tant qu'opérateur dans Call of Duty.





Le Pack Traqueur d'opérateur Snoop Dogg comprend trois plans d'armes légendaires qui peuvent enfumer les ennemis même lorsque les enjeux sont élevés. Tous sont accompagnés de munitions traçantes Herbe verte, ainsi que de quelques effets spéciaux combustibles pour lorsqu'un ennemi est mis hors d’état de nuire. Tout d'abord, découvrez le fusil de précision « Massacreur de bong », un béhémoth à verrou à neuf accessoires conçu pour les combats à longue portée avec des nombreux adversaires. La combinaison d'un viseur télescopique 10.0x et de munitions allongées s’accorde parfaitement avec les chargeurs étendus de .30-06, qui limitent également les problèmes de surpénétration du canon inclus, pour rendre cette arme rapide et utilisable à courte et longue portées.





Une autre arme disponible est le fusil d'assaut « Faste de la côte ouest », qui se marie parfaitement avec le « Massacreur de bong » grâce à ses neuf accessoires préconfigurés et au nom de Snoop Dogg gravé sur le côté. Conçu pour avoir une cadence de tir rapide et offrir aux opérateurs une meilleure vitesse de déplacement, préparez-vous à écraser la concurrence de près et à distancer rapidement vos ennemis.





Vous préférez utiliser une mitraillette ? Alors équipez-vous du tube de platine de 187.4 FM « Shiznit », un plan d’arme à 10 accessoires parfait pour « poppin’, stoppin’, hoppin’ like a rabbit ». Extrêmement précise et dotée d'une cadence de tir élevée, cette arme à charge incendiaire comprend la compétence Indemne pour vous déplacer silencieusement après les éliminations, et l’atout Disponibilité pour une meilleure dextérité avec l'équipement.

En plus de ces quatre éléments débloqués immédiatement dans le Pack Traqueur d’opérateur Snoop Dogg, vous trouverez également le porte-bonheur d'arme « Métal doux » doré, l’emblème légendaire « Le vrai gangsta », le spray « Grand art » et l’exécution « P'tite exécution ». Vous trouverez également deux récompenses Vanguard exclusives : une intro de jeu « Taffe tactique » et le Succès de meilleur joueur « Tiens, c'est de la bonne », qui permet de faire la paix à la fin du combat entre alliés et ennemis.