Call of Duty Vanguard & Warzone : le bundle skin Godzilla s'offre un trailer, mais fait déjà polémique

A quelques jours de l'arrivée de l'événement "Opération Monarch", qui va permettre d'affronter Godzilla et King Kong dans le multi de Call of Duty Vanguard mais aussi dans Call of Duty Warzone, Activision lâche un trailer pour annoncer la disponibilité du skin Godzilla qu'il est donc possible d'acheter en jeu. Le costume avait dékà été présenté auparavant, mais cette fois-ci, on a un meilleur aperçu avec des gros plans et des travellings sur des éléments qu'on avait peut-être pas vus auparavant. Le rendu peau de lézard est plutôt bien retranscrits avec de jolis liserets bleus qui font référence au rayon plasma de la même couleur que le kaiju balance quand il est énervé. Le fusil d'assaut, Breath of Godzilla, qui est livré avec le bundle présente le même rendu "crocodile" et donne l'impression d'une arme organique. L'autre fusil, Awakaned Alpha, se révèle plus classique, même s'il arbore les mêmes codes-couleurs. En revanche, certains joueurs de la communauté ne voit pas cette skin comme un avantage, puisque non seulement elle n'apporte pas grand-chose en terme de skills, mais en plus, rend le personnage plus visible. Qu'en pensez-vous de votre côté ?