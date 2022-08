Call of Duty Warzone & Vanguard : les T-800 et T-1000 de Terminator 2 disponibles, un trailer pour fêter ça

Arnold Schwarzenegger, tandis que le T-1000 aura bien le visage de Robert Patrick. Chacun d'entre eux est disponible avec leur costume d'origine, biker pour l'un, policier pour l'autre. Un nouveau trailer a d'ailleurs été partagé pour qu'on puisse avoir un meilleur aperçu du rendu. A noter que ces packs opérateurs Terminator 2 sont vendus séparément et qu'ils sont en vente pour une durée limitée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire donc...

Depuis que Fortnite a popularisé les collab' dans les jeux vidéo, tout le monde s'en donne à coeur joie. Call of Duty a d'ailleurs emboîté le pas au jeu d'Epic Games qui multiplie les guest-stars dans son mode multijoueur de Vanguard, mais aussi de Call of Duty Warzone. Après Godzilla et King Kong en mai dernier, voilà venir deux personnages emblématiques du film Terminator 2 Le Jugement Dernier, à savoir le T-800 et son némésis, le T-1000. Leur venue a été teasé depuis plusieurs semaines, mais c'est officiel depuis aujourd'hui, il est possible de mettre la main dessus. Comme il s'agit d'une collaboration on ne peut plus officiel, on retrouvera évidemment le T-800 sous les traits d'