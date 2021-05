Call of Duty Warzone & Cold War : Rambo et Die Hard officialisé, un trailer années 80

Les rumeurs circulaient depuis un petit moment, c'est désormais officiel : John Rambo sera bel et bien la guest-star de Call of Duty Warzone / Black Ops Cold War. Présenté forcément sous les traits de Sylvester Stallone, il va donc participer à la guerre concoctée par Activision et Treyarch, sachant qu'on retrouvera l'ensemble de ces armes favorites : du couteau de boucher en passant par les flèches explosives, sans oublier la gatling et d'autres fusils d'assaut. Déception en revanche au niveau du doublage puisque ce n'est pas Sly en personne qui a assuré la voix dans le jeu. Mais Rambo ne sera pas le seul personnage des années 80 à faire vivre sa passion dans le jeu, John McLane, le héros de la série Die Hard, a lui aussi été officialisé dans ce trailer, même si on ne l'aperçoit pas encore. On imagine qu'un trailer complet lui sera dédié d'ici quelques jours. En attendant, sachez que c'est à partir du 20 mai que ce pack de super héros des 80's sera mis à disposition des joueurs.