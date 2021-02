Call of Duty Black Ops Cold War | Warzone : la Saison 2 est lancée, un trailer en plein Laos

Il fait partie du Top 5 des ventes de jeux en France depuis sa sortie en novembre dernier, Call of Duty : Black Ops Cold War (et par extension Call of Duty Warzone aussi) s'apprête à lancer sa Saison 2 d'ici quelques jours. Histoire de nous mettre l'eau à la bouche, Activision et Treyarch se sont chargés de nous mettre en oeuvre cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une cinématique, tout en CGI, et qui permet de nous plonger dans l'ambiance bien moite de la jungle laotienne. C'est en effet dans cette partie de l'Asie du Sud-Est que l'on va s'affronter dans les prochains jours en multi, sachant que l'histoire se poursuit, que Adler est retenu prisonnier et qu'il va falloir aller le secourir. Cette Saison 2 est aussi l'occasion de faire connaissance avec un nouveau personnage mystérieux, un opérateur avec des lunettes d'aviateur qui dégage un certain charisme. Froid, sûr de lui et qui prend soin de cacher son identité, ce nouveau protagoniste se sert aussi d'une arbalète pour éliminer ses ennemis avec discrétion. En tout cas, le combat s'annonce épique et on pourra découvrir tout cela à partir du 25 février 2021, date de lancement de cette Saison 2.