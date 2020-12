Call of Duty Black Ops Cold War & Warzone : le Battle Zone et ses bonus détaillés en vidéo

Maintenant que Call of Duty Black Ops Cold War est lancé, Activision a décidé qu'il était temps de passer à la suite, avec l'arrivée évidemment de mises à jour et autres bonus qui vont enrichir le contenu du jeu et de Warzone, le Battle Royale de la franchise. Dès le 16 décembre prochain, on pourra compter sur le déploiement de la Saison 1 du Battle Pass. Comme d'habitude, on pourra accéder à un total de 100 niveaux que les joueurs pourront franchir, sachant que chaque niveau permet de récupérer un seul bonus cosmétique (skins d'opérateur, plans d'armes, des montres, des charmes, etc.). Bien sûr, ce dernier ne sera pas gratuit puisqu'il faudra dépenser 1 000 points CoD ou 10€. A ce prix-là, il sera possible de mettre la main sur deux nouvelles armes gratuites : le Mac-10 et le Groza. Le premier se débloque en franchissant le niveau 15 tandis que le second devient disponible dès le niveau 31. A noter que les deux armes peuvent être utilisées en multijoueur et en battle royal une fois qu'on les a déverrouillées. Mais trêve de blabla, passons au trailer pour se mettre dans l'ambiance.