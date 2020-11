Test Call of Duty Black Ops Cold War : Damien et Fabien ont fini poncé le solo + le multi

Call of Duty Black Ops Cold War est disponible un peu partout dans le monde, à la fois sur current gen et next gen, et nombreux sont les joueurs à s'être jetés sur la campagne solo et le mode multijoueur. Cette année, JEUXACTU a eu le privilège d'avoir l'exclusivité du test du jeu d'Activision et nous pouvons vous avouer que cela fait une semaine que nous avons terminé la campagne et poncé tous les modes du mode multijoueur, mode zombie y compris. Pour ce faire, nous avons affaire à nos deux experts de Call of Duty, à savoir Damien Greffet et Fabien Pellegrini, qui ont donc réalisé ce test à quatre mains. L'occasion de vous livrer notre verdict sur cet épisode particulièrement attendu puisqu'il va permettre au studio Treyarch de revenir aux sources de la série, avec notammen un solo très attendu qui fait revenir des personnages emblématiques comme Alex Masson et Franck Woods.





Voilà maintenant 24 heures que Le test de ce Call of Duty Black Ops Cold War est donc disponible par écrit , mais également en vidéo et c'est Maxime qui donne le change à Damien Greffet, Fabien habitant bien trop loin pour pouvoir se déplacer pendant ce reconfinement.