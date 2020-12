Call of Duty : c'est 3 milliards de recettes en 12 mois, des chiffres qui donnent le tournis

Malgré son grand âge et ses chamboulements, Call of Duty est une licence qui est à la fois fructueuse et pérenne. En témoignent les nouveaux chiffres donnés par Activision, quelques semaines après la sortie de Black Ops Cold War qui a réalisé un démarrage tonitruant, l'un des meilleurs de la franchise. Si l'éditeur américain n'a pas communiqué le nombre de copies vendues, il s'est toutefois enorgueilli d'un chiffre : 3 milliards. C'est en effet le montant généré par la série ces 12 derniers mois. Trois milliards de dollars de recettes nettes en une année, sachant que ce chiffre englobe le marché PC, consoles et mobiles. A ce titre, Activision parle de modèle commercial d'écosystème partagé, d'autant que Warzone est sans doute le liant entre chaque Call of.





On apprend dans le communiqué que la dynamique se révèle être excellente avec différentes augmentations depuis le début de l'année, ce qui conclut à des recettes nettes en hausse de plus de 80%, tandis que les copies vendues sont aussi en hausse de plus de 40% d'une année sur l'autre. Histoire d'enfoncer le clou, Activision précise que plus de 200 millions de personnes ont joué à Call of Duty cette année, sachant que sur console et PC, la série a enregistré le plus grand nombre de joueurs de son histoire en 2020, alors que le mois de novembre totalise le plus grand nombre de joueurs mensuels et d'heures de jeu. Autant de chiffres qui prouvent que la licence Call of Duty est capable de se renouveler et par la même occasion de se relancer. Chapeau.