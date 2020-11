Call of Duty Black Ops Cold War : voici 3 vidéos de la campagne solo en VF et 4K/60fps

Pendant que les médias français sont accaparés par la Xbox Series X, la Xbox Series S et la PS5, ces derniers jours, la rédaction de JEUXACTU a eu l'occasion de passer du temps en compagnie de Call of Duty : Black Ops Cold War, le dernier épisode du FPS phare d'Activision. Résultat : nous vous proposons trois vidéos de gameplay qui permettent de se forger un avis un peu plus solide sur le titre. La première est consacrée aux 20 premières minutes du jeu, tandis que la seconde nous plonge au coeur du Vietnam. Enfin, la troisième séquence - orientée infiltration - se déroule à Berlin-Est, une zone qui a bien évidemment disparu depuis la chute du fameux mur en 1989.On vous laisse regarder tout ça en rappelant que Call of Duty : Black Ops Cold War sortira demain, vendredi 13, sur Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X et Xbox Series S. La PS5, pour sa part, sera servie le 19 novembre, date à partir de laquelle elle sera disponible chez nous.