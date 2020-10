Call of Duty Black Ops Cold War : un court trailer pour la bêta, des précisions sur son contenu

Call of Duty : Black Ops Cold War refait surface à travers un court trailer récemment mis en ligne par Activision. L'occasion pour l'éditeur américain de rappeler que la bêta aura d'abord lieu sur PS4 du 8 au 9 octobre, à condition d'avoir précommandé le jeu. Les autres n'y auront droit qu'à partir du 10 octobre, et jusqu'au 12, toujours sur la console de Sony Interactive Entertainment. En ce qui concerne la Xbox One et le PC, l'opération se déroulera du 15 au 16 octobre - avec la PS4 - pour les joueurs ayant précommandé Call of Duty : Black Ops Cold War. Enfin, du 17 au 19 octobre, les vannes seront totalement ouvertes sur toutes les machines. Précisons que cette mise en bouche sera cross-play.Comme l'indique la vidéo, la bêta permettra de se faire les dents sur les modes "Team Deathmatch", "Domination", "VIP Escort", "Kill Confirmed" et "Armes combinées". On rappelle que "VIP Escort" fait partie des nouveautés annoncées cette année. En gros, un VIP sera choisie de manière aléatoire dans une équipe qui devra l'amener jusqu'à un point de chute, tandis que l'équipe d'en face aura pour but de l'en empêcher. La première escouade à atteindre quatre victoire sera déclarée gagnante.La sortie de Call of Duty : Black Ops Cold War est fixée au 13 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 (19 novembre en Europe) et PC, sachant qu'en optant pour le pack cross-gen (74,99€), il sera possible de basculer sur les machines next-gen sans avoir à débourser un centime supplémentaire. A noter que l'édition standard (sans MAJ next-gen, donc) coûtera 69,99€.