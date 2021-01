Call of Duty Black Ops Cold War : une nouvelle map zombie dans la jungle profonde du Vietnam

Activision et le studio Treyarch continuent d'alimenter le contenu de Call of Duty Black Ops Cold War et nous font savoir l'arrivée d'une nouvelle map multijoueur dédidé au mode zombie. Baptisée "Firebase Z", cette carte inédite fait suite à Die Maschine et a ceci de particulier de se dérouler dans la jungle profonde du Vietnam, à l'avant-poste 25. On évoluera sous la houlette de Grigori Weaver avec cet objectif de sauver Samantha Maxis, tout en faisant attention à la menace environnante. Bien sûr, qui dit zombie dit bestiare loufoque et folklore, avec en plus des bestioles paranormales pour pimenter le tout. La map est attendue le 4 février prochain, elle sera gratuite et sera disponible en même temps que les mode "Prop Hunt" et "Endurance" qui peut rassembler jusqu'à 40 joueurs. Royal au bar.