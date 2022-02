Call of Duty Vanguard : l'Armored Titan de SNK débarque dans le jeu, première vidéo

sous les traits du personnage Daniel Yatsu, voilà qu'on apprend qu'il sera possible de se prendre pour l'un des titans les plus charismatiques de la série, le fameux Armored Titan. Alors certes, son look diffère un peu du manga et de l'animé, mais on le reconnaît très facilement, surtout qu'il a cette même aptitude de pouvoir défoncer des murs rien qu'avec son fameux coup d'épaule. Cette skin s'accompagnera d'armes inédites aux couleurs de SNK (pour Shingeki no Kyojin), à savoir l'Ultra Weapon Blueprint "Armored Strenght" qui donne l'impression d'avoir été forgé avec des morceaux du corps du titan, la Legendary Weapont Blueprint "Anti-personnel" qui reprend le look si spécifique des armes du mange / animé et la Legendary Weapont Blueprint "Colossus" qui dispose d'une skin Attack on Titan pas très reluisante. Ce nouveau skin est disponible dès maintenant !





Le partenariat entre Call of Duty et l'Attaque des Titans est loin d'avoir dit son dernier mot. Après une skin de Livaï Ackerman