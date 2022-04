Call of Duty Warzone : King Kong et Godzilla confirmés avec un trailer, les skins des Opérateurs révélées

C'est fait ! Après des jours de teasing sur les réseaux sociaux par le biais d'indices assez significatifs, la présence de Godzilla et de King Kong dans Call of Duty Warzone et Call of Duty Vanguard n'est plus un fantasme de geek, et vient d'être officialisé par Activision dans la soirée. Pour commencer, on a eu droit à un trailer, tout en CGI, qui permet d'introduire les deux colosses, qui vont évidemment s'affronter entre eux. Le thème de la Seconde Guerre Mondial de Call of Duty Vanguard sied parfaitement aux deux monstres, puisque dans la mythologie, c'est à cette période qu'ils ont été découverts par l'Humanité. Pour l'heure, ni Activision ni Sledgehammer Games n'ont donné les détails de l'Opération Monarch qui permettra d'évoluer entre les pattes des deux créatures gigantesques.Ce que l'on sait pour sûr en revanche, c'est que l'événement prendra place le 11 mai prochain et que bien sûr, de nombreux skins pour les Opérateurs seront déployés. Des screenshots permettent de constater que nos soldats pourront revêtir des masques de Godzilla ou de Kong, sachant que leurs armes et leur tenue seront en adéquation selon la bête choisie. Maintenant que les choses ont été officialisées, il n'y a plus qu'à attendre d'autres vidéos, cette fois-ci de gameplay, et des explications pour mieux comprendre l'arrivée de ces deux monstres du cinéma et de la pop culture.