Call of Duty Warzone : où trouver les bunkers et comment les ouvrir

LOCATIONS DES BUNKERS

COMMENT OUVRIR LES PORTES DES BUNKERS

You can open certain bunkers in Call of Duty Warzone if you have a red key card. 👀



Here's what's inside the secret vaults:



Depuis peu, Call of Duty Warzone s'est mis à jour et l'update vient de débloquer une partie jusque-là inexplorée de Verdansk : les bunkers. Au nombre de onze et disséminés aux bordures de la map, ceux-ci renferment une tonne de loot précieux qui pourrait bien vous donner l'avantage durant le reste de votre partie : seulement voilà, où sont-ils et comment y accéder ?Il y a onze bunkers étalés sur l'ensemble de la map de Call of Duty Warzone. Tous se trouvent aux extrémités de Verdansk à des endroits très précis, que nous avons marqué ci-dessous.Accéder aux bunkers n'est pas une mince affaire : pour ainsi dire, il faudra s'en remettre à la chance. Pour ouvrir leurs portes, il est demandé de dégotter une carte d'accès rouge, laquelle se trouve dans un quelconque coffre orangé : bien sûr, il est également possible de récupérer l'objet sur le cadavre d'un (ex)chanceux. Une fois la carte en votre possession, rendez-vous devant l'une de ses forteresses souterraines pour en récupérer tout le contenu : de nombreux coffres rares pour des dizaines d'objets ultra-précieux. Si vous ou votre équipe tombez dessus, il se pourrait bien que le sort vous soit favorable.Notons que les bunkers disposent d'une deuxième partie encore barricadée qui pourrait bien s'ouvrir dans un futur proche, au bon vouloir des développeurs.