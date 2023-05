Zelda Tears of the Kingdom : où trouver l'épée Master Sword et comment la récupérer ?

Attention, accéder à la Master Sword révèle des moments-clefs de l'histoire.S'il y a bien un objet que l'on cherche par-dessus tout dans un Zelda, c'est la Master Sword qui n'est autre que l'épée légendaire de Link. Connue aussi sous le nom d'Excalibur ou de Lame Purificatrice selon les épisodes de la saga, elle est une fois encore séparée de notre chevalier au début de l'aventure Tears of the Kingdom. Pire, elle casse sous la force maléfique de Ganondorf, qui reprend vie après avoir été momifié et dont le corps a été découvert par Link et Zelda en personne alors qu'ils menaient une enquête dans les bas-fonds du château d'Hyrule. Ce dernier ayant repris sa forme charnelle et toute sa puissance, Link va devoir récupérer sa Master Sword pour en venir à bout. Problème, elle a été propulsée dans le passé avec la princesse Zelda dans le Temple du Temps.

Comme dans Breath of the Wild, il est possible de se rendre sur le lieu pour récupérer l'épée légendaire dès le début du jeu (quoi que l'accès est nettement plus compliqué cette fois-ci et demande beaucoup plus de temps, puisqu'il faut enchaîner un certain nombre de missions), mais il vous faudra farmer de l'endurance pour espérer la récupérer également. Il faut en effet se lancer sur la trace des dragons, et notamment les larmes qu'ils laissent à chacun de leur passage et qui sont en réalité des indices pour que Link puisse retrouver sa localisaton. Pour ce faire, il faut démarrer la mission par retrouver Impa, située à l’Ouest du Fort du Guet. Elle va vous demander de repérer les différents géoglyphes, des dessins visibles uniquement à partir des cieux. De ce point de vue aérien, il est possible trouver l'endroit où se trouve chaque larme pour chaque dessin. De manière générale, soit la larme a une forme différente des autres, soit elle est cachée par un élément du décor, comme un bosquet ou une petite forêt.







ZELDA MÉTAMORPHOSÉE



En trouvant chaque zone où se cache chaque larme, vous accéderez à des cinématiques qui permettent d'en savoir plus sur le passé de Hyrule et de ce que Zelda a pu faire une fois propulsée dans le passée. Il s'agit de souvenirs que l'on peut consulter par la suite dans les options du jeu. Il existe 12 larmes de dragon au total et la 12ème ne fera son apparition uniquement si vous avez récupéré les 11 premiers. Dès lors que vous aurez trouvé les 12 larmes, un dragon blanc fera son apparition, avec sur son crâne la Master Sword planté. Ce dragon blanc, vous pouvez le voir dès le début de l'aventure errer dans les cieux, mais il est très compliqué de l'atteindre sans pouvoir des sages, et non une certaine expérience de vol. En réalité, ce dragon blanc n'est autre que Zelda, qui s'est métamorphosée pour rester caché du regard de Ganondorf, et surtout garder la Master Sword en sécurité.







ENDURANCE > COEUR



Pour espérer atteindre ce dragon céleste qui vole très haut, vous allez devoir vous propulser via une tour, ou construire un engin volant avec suffisamment de batterie pour ne pas vous retrouver en panne d'énergie. Une fois sur le dragon, il faudra maintenir l'épée pendant un laps de temps conséquent, au moins deux cercles d'endurance complets, ce qui équivaut environ à 20 sanctuaires à terminer. Une fois en votre possession, la Master Sword devient bien sûr l'arme la plus puissante de votre inventaire, mais comme les autres armes, elle peut casser au bout d'un moment. Heureusement, comme dans Breath of the Wild, elle revient à la vie au bout d'une dizaine de minutes. L'épée légendaire peut aussi être amalgamée avec d'autres objets, ce qui lui permet d'obtenir de nouvelles propriétés et plus de puissance encore. Vous voilà prêt pour aller affronter Ganondorf et ses différentes formes.