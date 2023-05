Zelda Tears of the Kingdom : la recette "Gruau aux légumes" anti miasmes, voici comment la préparer au village Cocorico

Si vous avez exploré le village Cororico, vous êtes sans doute déjà tombé sur une jeune femme, Amboise, assise près d'une marmite, expliquant que sa grand-mère est malade et qu'elle a besoin d'une recette particulière pour la guérir des miasmes. Il s'agit du plat le Grau aux légumes auquel il faut administrer un ingrédient spécial pour permettre à la grand-mère d'être aussitôt rétablie. La jeune fille explique que pour préparer cette recette, il faut trois ingrédients indispensables : un légume, du riz et du lait. Ces derniers ne se trouvent pas aussi aisément et il faut parfois tomber sur des vendeurs ambulants pour en trouver, mais si vous vous rendez à l’Ouest du village Cocorico, le marchand Tulos pourra vous dépanner. Quant à l'ingrédient spécial qu'il faut rajouter à la recette, il s'agit d'une fleur radieuse qu'on peut cueillir un peu partout en Hyrule, mais principalement sur les îles célestes. Une fois ces éléments en votre possession, lancer la préparation, puis récupérez le Gruau aux légumes Solaris et reparlez à Amboise pour qu'elle s'aperçoive que vous avez la recette en question. Une cinématique va alors se lancer et la grand-mère sera alors remise sur pieds.