Zelda Tears of the Kingdom : c'est 10 millions en 3 jours, un démarrage colossal !

,”

a déclaré le président de

Nintendo of Europe,

M.

Stephan Bole. “

En trois jours, The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde, marquant ainsi le meilleur démarrage dans l'histoire de la série.

Merci à toutes celles et ceux qui accompagnent Link dans sa nouvelle aventure ! pic.twitter.com/2x07UcYjX4 — Nintendo France (@NintendoFrance) 17 mai 2023

Avec ces nouvelles fonctionnalités de création, Zelda Tears of the Kingdom peut compter sur une communauté qui risque de communiquer massivement sur les réseaux sociaux et partager leurs créations, tout en donnant envie au prochain de s'y mettre également. C'est à la fois intéressant en termes de gameplay et très malin côté marketing. Du win-win partout.



@maximechao Le succès est total !! 😱 #zelda #totk #switch #pourtoi #vente #link #nintendo ♬ son original - Maxime CHAO

On se doutait que les premiers chiffres de ventes de Zelda Tears of the Kingdom allaient être colossaux et ils sont effectivement maboules. Avec 10 millions de copies vendues en l'espace de 3 jours seulement, le jeu devient tout simplement le meilleur démarrage de la saga. En trois jours donc, il s'est déjà vendu un tiers des ventes finales de Zelda Breath of the Wild qui s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires dans le monde en fin de carrière. Toutefois, dans l'histoire de Nintendo, un seul autre jeu était parvenu à atteindre un tel chiffre, à savoir Pokémon Violet et Pokémon Écarlate. La différence, c'est que Zelda Tears of the Kingdom n'est pas sorti pendant les fêtes de fin d'année, mais en plein mois de mai, ce qui permet de mesurer un peu l'exploit. Du côté de Nintendo, impossible de ne pas célébrer ce jour béni. “Sept ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch continue à attirer les joueurs, à l’image de cette nouvelle sortie battant tous les recordsNous remercions chaleureusement les fans de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et sommes impatients de découvrir leurs aventures et créations, au fil de leur périple sur les terres d’Hyrule.”