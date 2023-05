Zelda Tears of the Kingdom : le jeu était prêt depuis 2022, Nintendo explique les raisons de son report

Zelda Tears of the Kingdom est un jeu qui a connu de nombreux reports, et la raison à chaque fois évoquée concernant le besoin de peaufiner le jeu dans ses moindres recoins. Un discours somme toute classique de la part de chaque éditeur et studio dès lors qu'un report de calendrier est évoqué, mais pour le cas de Zelda Tears of the Kingdom, le besoin de fignoler l'open world était pour le coup véridique. Dans une interview accordée au Washington Post, le producteur Eiji Aonuma avoue que le jeu était prêt depuis un an, depuis 2022, mais qu'il était nécessaire de reporter le jeu pour que les mécaniques de gameplay fonctionnent parfaitement. Les équipes de développement chez Nintendo ont donc passé une année entière à chiader le moteur physique du jeu, notamment à cause des nouveaux pouvoirs conférés à Link, lui permettant de créer tout plein de choses, de manière organique et cohérence. Evidemment, passer un an à peaufiner un jeu, ce n'est pas donné à n'importe qui, les studios perdant énormément d'argent à chaque report de quelques mois, alors imaginez sur une année complète. Mais comme le dit si bien Shigeru Miyamoto : "Un jeu retardé s'avère être bon au final, mais un jeu précipité restera mauvais pour toujours". Une phrase à méditer, surtout à l'heure des sorties précipitées et des patchs day one. Pour certains d'ailleurs, la philosophie "on shippe d'abord, on répare après" est toujours d'actualité...





