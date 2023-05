Test Zelda Tears of the Kingdom : les notes sont tombées, c'est euphorique, déjà le GOTY 2023 ?

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un nouveau chef d’oeuvre qui fait passer Breath of the Wild, un des meilleurs jeux de tous les temps, pour un brouillon. En suivant les traces de son prédécesseur, il n’est plus une “révolution” certes, mais il parfait l’expérience du joueur dans une dimension épique qui n’a pas de pareil. La sensation de liberté, l’impression de vivre sa propre aventure sans contrainte, ce sont les grandes forces d’un jeu à la durée de vie absolument exceptionnelle. Tears of the Kingdom se découvre au fil du temps, petit à petit, à tel point qu’il aura encore des choses à nous révéler pendant des années. C’est un bijou d’une pureté absolue et définitivement, l’aventure avec un grand A.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est bel et bien la masterclass que l’on attendait. Un jeu d'une générosité incroyable qui enterre, une fois encore, toute la concurrence. Souvent copiée, jamais égalée, la formule de Breath of the Wild est ici améliorée par des nouveautés qui offrent encore plus de liberté au joueur. Rare sont les jeux capables de stimuler et captiver autant et ce, des dizaines et des dizaines d'heures durant. Hyrule est superbe et recèle plus que jamais de très nombreux secrets que même les fans les plus hardcore se régaleront de découvrir. Souvent épique, constamment fascinant, Tears of the Kingdom risque toutefois de diviser sur quelques points. Les joueurs les plus intransigeants pourront notamment lui reprocher de ne pas assez en faire pour se démarquer du jeu précédent. Mais à quoi bon lorsque l'on a déjà atteint des sommets et que l’on vole littéralement au-dessus du monde ?

A moins de 24 heures de la sortie très attendue de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Nintendo a donné le feu vert à la presse pour livrer son verdict final sur les nouvelles aventures de Link. Sans surprise, le jeu est une grande réussite, et déjà le titre le mieux noté de 2023, puisqu'il s'en sort avec 96% de moyenne sur Metacritic, réalisé à partir de 86 reviews recencées. C'est 1 point de moins que Breath of the Wild en 2017 qui avait obtenu le Metascore de 97%, mais ce dernier avait pour lui l'effet de surprise. Parce que oui, malgré les grandes qualité de Tears of the Kingdom, il ne peut prétendre à être aussi révolutionnaire que son aîné. Mais les équipes de Eiji Aonuma ont imaginé ce qu'il faut de nouveauté pour que cette suite soit aussi digne d'intérêt et fasse passer le premier épisode pour un croquis préparatoire. Globalement donc, c'est unanime, et tout le monde salue les évolutions de gameplay, avec ces pouvoirs d'amalgame, d'emprise, d'infiltration et bien d'autres choses encore. Il y a aussi les nouveaux mondes, ceux du ciel et des abysses, qui ouvrent encore plus le champ des possibles et permet de redécouvrir Hyrule et son monde ouvert d'un point de vue totalement différent. Si vous voulez en savoir davantage sur le jeu, on vous invite à lire notre complet et son joli 19/20, sans oublier le résumé des confrères du monde entier.Certains diront que ce Zelda Tears of the Kingdom ressemble plus à du DLC++ qu'à la vraie suite de Breath of the Wild, et ils n'auront pas tout à fait tort ; au moins dans les 10/12 premières heures de jeu. Mais en ouvrant son monde vers le ciel, le jeu change de perspective, ouvre de nouveaux horizons et le monde ouvert devient encore plus grisant à explorer. Oui, Tears of the Kingdom ne va pas révolutionner le jeu vidéo comme Breath of the Wild l'a fait il y a 6 ans, mais il renforce ses possibilités de jeu de la manière la plus solide, et surtout propose une nouvelle façon de redécouvrir son monde ouvert. Tears of the Kingdom est à Breath of the Wild ce que Majora's Mask était à Ocarina of Time, une aventure complémentaire mais surtout essentielle.6 ans après le tremblement de terre de magnitude 9 sur l’échelle de Richter qu’était The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Nintendo remet le couvert pour définir une nouvelle fois le mètre étalon de l’open world moderne. On espère que vous êtes prêts à rempiler pour encore quelques années de copies plus ou moins réussies, parce que Tears of the Kingdom a prévu de faire la même chose et nous le montre pendant chaque seconde de jeu avec une sublime violence.Un sentiment étrange, chaleureux et empli de nostalgie nous submerge lorsque nous foulons de nouveau aux pieds les terres d’Hyrule. Qui n’a jamais rêvé de retourner dans Ocarina of Time et voir ce que le royaume est devenu ? C’est en quelque sorte ce que nous propose Nintendo avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. La société a corrigé le tir, a compris ce que les fans voulaient et a su innover avec un plat qui date de 6 ans déjà. Les nouvelles mécaniques sont bien pensées, l’histoire est bien ficelée et prenante, bref la magie opère dès les premières secondes, c’est un véritable chef-d’œuvre vidéoludique qui s’invite dans nos foyers. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est vertigineux, prodigieux, surprenant et spectaculaire. Sincèrement, si vous aimez l’Aventure avec un grand A, ne passez surtout pas à côté de cette merveille.

Pocket Tactics : 10/10

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom prend la magie de Breath of the Wild et la rend plus grande, plus stupide et beaucoup plus amusante. C'est un excellent moment, rempli à ras bord de beauté et de joie, et il n'y a rien de tel sur Switch.



PCMag : 10/10

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un chef-d'œuvre d'une suite qui rejoint instantanément les rangs des meilleurs jeux Zelda de tous les temps.



Gamer.nl : 10/10

Zelda Tears of the Kingdom ne réinvente pas la roue, il fait de vous l'inventeur de la roue. Ce bac à sable dans lequel déconner apportera de nouvelles découvertes pour les années à venir. Dans Tears of the Kingdom, vous êtes en fait continuellement impressionné. Si ce n'est pas du monde du jeu et des énigmes sans précédent, c'est de votre propre inventivité.



WellPlayed : 10/10

Tears of the Kingdom vous impressionnera par son ampleur et son imagination. Cela exigera votre créativité et votre ingéniosité d'une manière que peu de jeux oseraient exiger. Il rend hommage aux choses qui ont rendu cette série si intemporelle, tout en innovant si implacablement qu'il faudra une bonne partie de la décennie avant qu'un jeu ne puisse suivre son sillage. Près de quatre décennies après les débuts de la série The Legend of Zelda, son dernier opus est un point culminant à couper le souffle pour la franchise Zelda, pour Nintendo et pour les jeux vidéo.



Atomix : 10/10

Cela me fait plaisir de vous dire que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, tout comme Breath of the Wild l'était en 2017 et continuera de l'être. La maîtrise dont fait preuve la société japonaise avec ce produit fait que même les super AAA d'aujourd'hui se sentent comme des expériences fades et vides qui n'en valent pas la peine. D'une part, je m'inquiète du cratère que ce jeu va laisser et de la façon dont tout ce que nous touchons par la suite semble insipide, mais en même temps, je suis content que même avec des dizaines d'heures sur moi, je me sente toujours comme je suis Il reste encore beaucoup à découvrir et à expérimenter, surtout maintenant que tout le monde pourra pleinement entrer. Et oui, il y a clairement un gagnant du jeu de l'année. La discussion et la dispute sont terminées.



Post Arcade : 10/10

Je suis très tenté de passer en revue le 20e épisode de la franchise Legend of Zelda de 35 ans de Nintendo Co. Ltd. en lui donnant simplement un score parfait et en prononçant quelques mots du type "allez jouer à ce joyau absolu d'un jeu." Donner plus prive les joueurs potentiels de la joie de découvrir par eux-mêmes ses innombrables merveilles.







Nintendo Insider : 10/10

La plus grande légende que Nintendo ait jamais racontée, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un phare brillant d'une brillance merveilleuse dans une franchise à l'histoire enviable. La créativité ludique de Nintendo et sa capacité à surprendre ses joueurs ne connaissent apparemment aucune limite, et c'est un témoignage du travail acharné de l'équipe qu'une suite puisse dépasser son prédécesseur de manière aussi miraculeuse. Je ne peux pas assez chanter les louanges du jeu, et c'est une occasion rare où le simple fait d'écrire à ce sujet ne fera jamais assez justice à l'expérience qui vous attend. On ne sait pas où va la série, mais, quand je ne pensais pas que The Legend of Zelda: Breath of the Wild pouvait être dépassé, il est clair que Nintendo est plus que capable de réaliser l'impossible.





TheGamer : 10/10

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un chef-d'œuvre qui non seulement égale ce qui l'a précédé, mais fait tout ce qui est en son pouvoir pour le surpasser. Même s'il m'offre des possibilités infinies de me livrer et de pousser mon potentiel créatif, tout revient aux pierres tombales intimes ou aux conversations superflues qui donnent vie à son monde. Les mémoriaux fanés et les fleurs solitaires cimentent la perte que cette vision d'Hyrule a ressentie, et mon chemin imprévisible est déterminé à tout reconstituer.



Guardian : 10/10

J'ai l'impression que je ne finirai jamais ce jeu. Chaque fois que je pense que je l'ai maîtrisé, cela révèle une nouvelle étendue. Je n'ai même pas mentionné les profondeurs, le monde souterrain particulièrement dangereux et noir qui existe sous Hyrule. (Mec, je n'aime pas ça là-bas.) Je me promène en regardant tout le fouillis dans ma maison et en imaginant des moyens de le fusionner. J'invite mes enfants sur le canapé avec moi pour regarder les aventures de Link, et nous crions tous alors que je suis poursuivi par un gloop-monstre effroyablement rapide fait de mains agrippantes. Dans un aéroport récemment, entouré de gens ennuyés qui regardaient leurs téléphones, j'étais tellement absorbé par un labyrinthe que j'avais trouvé au bord de la carte que j'ai failli manquer mon appel d'embarquement.



SpazioGames : 10/10

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est la suite parfaite et le meilleur jeu de la génération Nintendo Switch.



Dexerto : 10/10

Surmonter la qualité exceptionnelle de Breath of the Wild n'allait jamais être une tâche facile, mais The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a accompli un petit miracle. Il y a plus de créativité et de choix que jamais auparavant, ce qui aura sans aucun doute une influence durable à la fois sur la série et sur l'industrie du jeu au sens large. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n'est pas tant un adieu en larmes à son passé historique, mais un nouveau départ - celui qui embrasse les éléments de base établis par son prédécesseur et les transforme pour pousser plus loin cette action-aventure bien-aimée série toujours en avant.

IGN : 10/10

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une suite insondable, élargissant un monde qui se sentait déjà plein au-delà des attentes et élevant la barre toujours plus haut dans les nuages.



Areajugones : 10/10

Zelda Tears of the Kingdom est-il le jeu le plus important de ces 10 dernières années ? Ma réponse est : Oui, ça l'est. C'est un jeu que nous ne pouvons certainement pas définir avec un tas de mots, car ils ne lui rendraient jamais justice.



CGMagazine : 10/10

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est de loin le plus grand jeu en monde ouvert jamais créé, et pourrait bien être la plus belle réalisation de Nintendo.



Checkpoint Gaming : 10/10

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom trouve un moyen d'améliorer son prédécesseur à presque tous les égards, en remixant le format et en vous forçant à recâbler votre cerveau de manière ingénieuse pour résoudre des énigmes diaboliques, affronter des boss difficiles et explorer un environnement dense et un monde ouvert captivant qui regorge de distractions et de secrets. Comme Breath of the Wild avant lui, Tears of the Kingdom est une réalisation incroyable dans les jeux vidéo qui devrait rester dans notre conscience collective pour les prochaines années et au-delà, et il mérite pleinement cet honneur.









Destructoid : 10/10

Le véritable kicker qui aide à séparer Tears de Breath of the Wild est son ensemble de puissance. J'avais l'impression d'être en contrôle à tout moment et d'avoir la capacité de créer mon propre chemin. Pour une série connue pour sa rupture de séquence, ce n'est pas seulement un avantage; c'est un argument de poids pour expliquer pourquoi Tears of the Kingdom fera l'objet de discussions pendant des années.



Gamereactor UK : 10/10

Dans son monde ouvert, sa narration, ses combats et sa traversée, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s'avère être un triomphe, un jeu dont on se souviendra non seulement comme une expérience phénoménale de bac à sable, mais aussi comme une réalisation exceptionnelle en tant que jeu.



GamesHub : 10/10

Breath of the Wild a réinventé The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom le réinvente une fois de plus, comme un jeu quelque peu plus ambitieux, de forme libre et créatif, avec des sommets encore plus grands – au sens propre comme au sens figuré. C'est un jeu incroyablement révélateur qui cultive de manière experte la joie de l'exploration, de la découverte et de la confiance en vos propres capacités.



GameSpot : 10/10

Zelda : Tears of the Kingdom est une toile pour votre propre créativité, un livre pour écrire vos propres histoires, un monde pour créer vos propres légendes. Il vous rend autant que vous y avez investi et vous invite à planer, à creuser, à concevoir, à résoudre, à partir à l'aventure et à explorer.



GAMINGbible : 10/10

Tears of The Kingdom danse sans effort entre l'épique et le ridicule - et chaque instant dans ce vaste et magnifique terrain de jeu sera complètement unique pour chaque joueur. Je ne sais pas comment, mais Nintendo a réussi à suivre un chef-d'œuvre direct avec quelque chose de plus grand, de meilleur et de plus intelligent. Je me sens vraiment mal pour tous les autres jeux vidéo qui doivent sortir en 2023.





MGG : 9.5/10

Ils l'ont fait! Six ans après le coup de pied dans le pantalon qu'a été Breath of the Wild, Nintendo revient avec un second opus qui va creuser l'écart avec la concurrence en matière d'open-world. S'il reste encore de nombreuses voies d'amélioration et qu'il y a même quelques petites déceptions en cours de route, nous sommes bel et bien en présence d'un titre d'exception, avec des qualités de gameplay indéniables et une totale liberté d'exploration, ce qui est encore bien trop rare en 2023. Un chef-d'œuvre, tout simplement.







SECTOR.sk : 9.5/10

Le jeu possède toutes les qualités nécessaires pour être une expérience de jeu géniale, massive, intelligente et créative qui surpasse Breath of the Wild. Cependant, il manque un "facteur wow" et ressemble à une version améliorée de son prédécesseur plutôt qu'à une expérience complètement nouvelle. Malgré sa qualité supérieure, le jeu s'appuie trop sur son prédécesseur et la carte du monde principale est essentiellement la même.



TierraGamer : 9.5/10

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a suffisamment d'arguments pour être un grand jeu, pas seulement une simple suite. Les nouvelles capacités de Link changent la façon dont les joueurs apprécient la franchise, et même le monde se sent beaucoup plus ouvert que dans Breath of the Wild. L'inconvénient est que, à divers moments, les scénarios semblent vides et ajoutent peu à l'aventure. Parfois, les sanctuaires sont plus difficiles à résoudre, les combats de boss sont mémorables et passionnants, et le jeu vous invite à être courageux à tout moment car maintenant, l'objectif de sauver la situation est plus significatif.





4Players.de : 8.5/10

Une aventure amusante et étendue dans un monde ouvert avec des chambres de puzzle intelligentes et une grande concentration sur la construction et l'artisanat - si vous connaissez déjà Breath of the Wild, vous perdrez une partie du plaisir de la découverte.



GameOver.gr : 8/10

Un jeu digne de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom est une aventure qui traverse le temps, le bien et le mal et raconte une histoire passionnante de lumière et d'obscurité, mais parvient toujours à être victime de mécanismes anciens et nouveaux qui le privent de la fraîcheur en plus de la série qu'était son prédécesseur. Malgré cela, c'est toujours un titre qui est là pour rester.



Eurogamer : 8/10

Un formidable suivi de Breath of the Wild avec de nouveaux systèmes brillants, des vues incroyables et plus d'espaces de type donjon, ainsi qu'un accent légèrement étouffant sur la collecte de ressources.



T3 : 8/10

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est plus une avancée qu'une évolution. C'est peut-être toujours le même monde d'Hyrule, mais son terrain de jeu d'énigmes et de créativité est difficile à battre, avec des combats de boss exaltants et des missions secondaires intéressantes qui en font un plaisir à voir. Bien que les commandes demandent un certain temps pour s'y habituer et que les profondeurs soient une corvée à explorer, les îles célestes contribuent à améliorer encore l'un des meilleurs mondes ouverts d'un jeu vidéo.



Gfinity : 6/10

Si vous n'avez pas encore mis les pieds dans le monde ouvert d'Hyrule, Tears of the Kingdom est le meilleur moyen d'en faire l'expérience, avec juste assez de nouveau terrain pour que les choses restent intéressantes. Mais si vous n'avez pas suivi la version 2017, l'histoire à elle seule ne vaut peut-être pas la deuxième tentative.