Charts France : Zelda Tears of the Kingdom continue d'asseoir son autorité, voici le Top 5 des meilleures ventes

Une nouvelle semaine démarre et c'est évidemment l'occasion de jeter un oeil au classement des meilleures ventes réalisées côté jeux vidéo en France. Pour la Semaine 21, celle qui correspond au Top 5 du 22 au 28 mai 2023, il n'y a pas beaucoup de changement. Zelda Tears of the Kingdom reste en effet en tête du classement, sachant qu'il apparaît une deuxième fois à la quatrième position via son édition collector. Hogwarts Legacy, qui était en deuxième place la semaine dernière, chute d'une place pour se faire voler la vedette par Mario Kart 8 Deluxe, tandis que Breath of the Wild continue de jouir de la grande popularité de Tears of the Kingdom pour se placer dans le Top 5.



Sur PC, c'est peu ou prou la mêm chose que la semaine passée également, avec toutefois un leader qui n'est plus le même, puisque c'est Football Manager 2023 qui fait une remontada, lui qui avait disparu du Top 3 PC depuis quelques semaines. Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition perd donc une place et se retrouve en deuxième position, tandis que A Way Out arrive à se maintenir à la troisième place. C'est Josef Farès qui doit être ravi.





Charts France Semaine 21 (du 22 au 28 mai 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Hogwarts Legacy (PS4 - Warner Bros Games)

4/ Zelda Tears of the Kingdom Edition Collector (Switch - Nintendo)

5/ Zelda Breath of the Wild (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

3/ A Way Out (Electronic Arts)