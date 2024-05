Charts France : TopSpin 2K25 et Stellar Blade se font balayer par Nintendo, voici le classement

Comme c'est le cas chaque lundi, le SELL a publié le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit des résultats pour la Semaine 20, soit du 20 au 26 mai 2024, et première chose que l'on peut constater, c'est que Nintendo est revenu à sa place habituelle. Disons que les jeux de la Nintendo Switch ont connu un regain fulgurant, balayant TopSin 2K25 et Stellar Blade de leur piédestal. On imagine que les deux titres sont encore dans les 10 meilleures ventes, mais ils ont bel et bien disparu du Top5 visible. En lieu et place, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe et sa longévité incroyable à la première place, Super Mario Wonder en deuxième position, tandis que Princess Peach Showtime chute à la troisième place, alors qu'il était en tête des ventes la semaine passée. Pour la 4è et 5è place, c'est un certain EA Sports FC 24 qui revient de plus belle, à la fois sur PS5 et Nintendo Switch.



Sur PC en revanche, Minecraft Java & Medrock fait un braquage en occupant la première et deuxième place grâce à son édition Deluxe. Et à la troisième place, c'est aussi le jeu de football d'Electronic Arts qui se distingue.





Charts France Semaine 20 (du 20 au 26 mai 2024)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Super Mario Wonder (Switch - Nintendo)

3/ Princess Peach Showtime (Switch - Nintendo)

4/ EA Sports FC 24 (PS5 - Electronic Arts)

5/ EA Sports FC 24 (Switch - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)

2/ Minecraft Java & Medrock Deluxe Collection (Microsoft)

3/ EA Sports FC 24 (Electronic Arts)