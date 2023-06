Le succès de Zelda Tears of the Kingdom relance les ventes de Breath of the Wild

C'est sans doute quelque chose que nous n'avions pas vu venir, mais que Nintendo avait peut-être anticipé en interne : les ventes records de Zelda Tears of the Kingdom ont une conséquence directe sur celles de Breath of the Wild. En effet, pour la Semaine 20 des charts en France, on constate en effet un retour en force de l'un des chefs d'oeuvre de l'année 2017, celui qui a renouvelé l'open world. Zelda Breath of the Wild se place ainsi en cinquième position du Top 5, devancé par l'édition collector de Tears of the Kingdom, lui-même dépassé par Mario Kart 8 Deluxe qui réalise une belle remontada par rapport à la semaine passée. La version PS4 de Hogwarts Legacy n'est pas en reste et prouve qu'il y a encore de nombreuses personnes qui n'ont pas encore basculé à la next gen. Evidemment, le Top 1 est occupé par Zelda Tears of the Kingdom dans son édition standard.Sur PC en revanche, on note une belle surprise avec le retour de A Way Out, pourtant sorti en 2018, mais dont le retour dans le Top 3 s'explique sans doute avec une promo ou une baisse de prix du jeu. Pour la première place, il s'agit de Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition, talonné par Star Wars Jedi Survivor.

Charts France Semaine 20 (du 15 au 21 mai 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Hogwarts Legacy (PS4 - Warner Bros Games)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Zelda Tears of the Kingdom Edition Collector (Switch - Nintendo)

5/ Zelda Breath of the Wild (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

2/ Star Wars Jedi Survivor (Electronic Arts)

3/ A Way Out (Electronic Arts)