Charts France : Star Wars Jedi Survivor prend le pouvoir, Dead Island 2 s'accroche encore

Là encore, avec le 8 mai qui est tombé un lundi, il aura fallu patienter le lendemain pour que le SELL nous donne la liste des jeux qui se sont les plus vendus pour la Semaine 17 en France. Il s'agit des ventes réalisées entre les 24 et 30 avril, aussi bien du côté des consoles que du marché PC. Et le premier constat que l'on peut faire, c'est que la tendance de la semaine passée n'est plus d'actualité pour la semaine d'après. C'est simple, Dead Island 2 a tout simplement été éjecté pour se retrouver en troisième position. En lieu et place, on retrouve ainsi un certain Star Wars Jedi Survivor, présent aussi bien dans sa version PS5 que Xbox Series, puisqu'il occupe respectivement les deux premières places du classement. Mario Kart 8 Deluxe ne faiblit pas, tandis que FIFA 23 fait un come-back inespéré dans ce Top 5. Pour quelles raisons ? On n'en sait trop rien...



Sur PC, le Star Wars Jedi Survivor d'Electronic Arts est aussi la meilleure vente, devant un certain X-Plane 12 qui débarque de nulle part et Minecraft Java & Bedrock qui fait lui aussi son retour dans le Top 3. Y a du changement en tout cas, c'est bien.





Charts France Semaine 17 (du 24 au 30 avril 2023)

1/ Star Wars Jedi Survivor (PS5 - Electronic Arts)

2/ Star Wars Jedi Survivor (Xbox Series - Electronic Arts)

3/ Dead Island 2 - Day One Edition (PS5 - Plaion)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ FIFA 23 (PS5 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Star Wars Jedi Survivor (Electronic Arts)

2/ X-Plane 12 (Laminar Research)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)