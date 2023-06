Charts France : Zelda TotK reprend sa couronne et déloge Diablo 4 qui n'aura pas fait long feu

Trois semaines qu'on n'avait plus suivi les résultats des charts français concernant les ventes de jeux vidéo, mais cette fois-ci, on a décidé de rattraper cette absence. Vous allez donc découvrir dans cette brève le classement des Semaine 22, 23 et 24 et ainsi découvrir l'évolution probante des habitudes d'achat des français. Ce qu'il faut retenir dans ces trois semaines de ventes, c'est la force de Nintendo qui continue de "driver" le Top 5 avec des jeux "valeur sûres" tels que Zelda Tears of the Kingdom et Mario Kart 8 Deluxe. Hormis la semaine de sortie de Diablo IV (qui s'est quand même emparé de trois places), le titre de Nintendo reste leader sur le marché français. Même Street Fighter 6 n'a pas réussi à déloger les nouvelles aventures amalgamées de Link, malgré son Top 2. Malheureusement, le jeu de baston de Capcom a vite disparu des écrans-radar la semaine d'après, éclipsé par l'arrivée de Diablo 4. Ce dernier a lui aussi vite déchanté, puisque la Semaine 24 (celle du 12 au 18 juin) a mis en lumière que F1 23 reste une licence bien apprécié du public hexagonal.





Charts France Semaine 24 (du 12 juin au 18 juin 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ F1 23 (PS5 - Nintendo)

3/ Diablo IV (PS5 - Blizzard Entertainment)

4/ F1 23 (PS4 - Nintendo)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

2/ Pro Cycling Manager 2023 (Microsoft)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)











Charts France Semaine 23 (du 5 au 11 juin 2023)

1/ Diablo IV (PS5 - Blizzard Entertainment)

2/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

3/ Diablo IV (Xbox Series - Blizzard Entertainment)

4/ Diablo IV (PS4 - Blizzard Entertainment)

5/ Call of Duty Modern Warfare 2 (PS5 - Activision)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

2/ X-Plane 12 (Laminar Research)

3/ Football Manager 2023 (SEGA)











Charts France Semaine 22 (du 29 mai au 4 juin 2023)

1/ Zelda Tears of the Kingdom (Switch - Nintendo)

2/ Street Fighter 6 (PS5 - Capcom)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Hogwarts Legacy (PS4 - Warner Bros Games)

5/ Zelda Breath of the Wild (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition (Microsoft)

3/ X-Plane 12 (Laminar Research)