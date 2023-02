Hogwarts Legacy : voici l'astuce pour ouvrir les coffres oeil et récupérer leur trésor !

Ça n'a échappé à personne, surtout si vous avez démarré l'aventure Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, l'open world est truffé de caisse, de sacs et de coffres à ouvrir afin de récupérer du loot et autres récompenses. Parmi eux, il y a ces fameux coffres oeil qui recèle de nombreuses pièces d'or (500 gallions). Seul hic, dès lors qu'on s'approche d'eux, ces derniers se mettent à bouger et se verrouillent aussi sec, vous empêchant d'accéder au trésor qui se trouve à l'intérieur. Il va falloir en réalité être patient, car le jeu ne vous permet pas de les ouvrir dès le début du jeu, puisque vous n'avez ni les capacités si les sorts de magie adéquat au départ. Pour pouvoir ouvrir ces coffres en ivoire et couvert de dorures, il faut les berner en se rendant invisible.







Pour cela, il existe deux manières de ne pas se faire voir : soit utiliser un sortièle, soit boire une potion. Quoiqu'il en soit, vous allez devoir jouer quelques heures avant d'accéder à ces capacités spéciales. Il faut en effet au moins obtenir le sortilège de Désillusion que vous obtenez après avoir infiltré la bibliothèque la nuit en compagnie de Sébastien Pallow. Il existe l'autre solution, qui est en revanche moins intéressante, c'est en buvant la potion d'invisibilité. Il suffit de se rendre chez Potions Pippin, d'acheter la potion en question (800 pièces) et d'en faire usage juste avant d'ouvrir le coffre oeil. Mais comme chacun de ces coffres donne systèmatiquement 500 gallions, ce n'est évidemment pas rentable.