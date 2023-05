Hogwarts Legacy : la version Nintendo Switch est repoussée, voici la nouvelle date de sortie

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est arrivé sur PS4 et Xbox One le 5 mai dernier. Pour la version Nintendo Switch, elle était programmée pour le 25 juillet 2023, mais les développeurs d'Avalanche Software ont besoin de temps supplémentaire pour rendre une copie digne de ce nom. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, notamment Twitter, on apprend que les utilisateurs Switch vont devoir attendre jusqu'au 14 novembre prochain pour y jouer à leur tour. Un coup dur pour les fans de Harry Potter, qui peuvent patienter sagement avec un certain Zelda Tears of the Kingdom. Et puis quand on voit le très bon résultat des portages PS4 et Xbox One, il y a de quoi être confiant quant aux développeurs qui souhaitent ne pas gâcher la version Nintendo Switch. Un mal pour un bien donc.