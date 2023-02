Hogwarts Legacy : il explose tous les compteurs, les premiers chiffres sont impressionnants

S'il est sorti officiellement le 10 février dernier, Hogwarts Legacy est en réalité jouable pour beaucoup de monde depuis le 7 février 2023, les développeurs ayant donné accès au jeu en avant-première à toutes les personnes ayant acheté les éditions Deluxe. Malgré la polémique qui entoure le jeu et le boycott lancé par la communauté LGBT+, suite aux propos jugés transphobes de JK Rowling, la popularité du jeu n'a pas été impactée, bien au contraire. En effet, selon les chiffres disponibles sur TwitchTracker, Hogwarts Legacy a réusi pas moins de 1,25 million de téléspectateurs simultanés sur Twitch, dépassant alors les chiffres de Cyberpunk 2077 et ses 1,1 million de spectateurs en décembre 2020. Avant Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 était le jeu solo le plus populaire sur Twitch, avec un pic de 1,14 million de téléspectateurs en simultané. D’après Ginx.tv, les seuls jeux ayant rassemblé plus de spectateurs en simultané sur Twitch sont à ce jour Valorant (1,72 million en avril 2020), League of Legends (1,78 million en novembre 2019) et Fortnite (2,3 millions en juin 2020). Deux de ces titres ont obtenu ces records en période de pandémie, et en pleine explosion de Twitch et du streaming.

Toujours en comparaison avec d'autres jeux, on se souvient que Elden Ring avait réuni pas moins de 910 000 téléspectateurs simultanés, chiffre qui correspond au plus haut pic de fréquentation. Il en va de même pour Dying Light 2 Stay Human, placé à la cinquième place avec un pic de 620 000 téléspectateurs en simultané. Entre ces deux se trouve Resident Evil Village et son pic de téléspectateurs de 655 000 téléspectateurs en 2021. Les deux dernières places sont occupées par The Last of Us 2 et God of War Ragnarok, qui ont respectivement enregistré 508 000 et 478 000 en pic de téléspectateurs sur Twitch. Autant vous dire que Hogwarts Legacy réalise donc un record pour un jeu solo sur une plateforme qui a tendance à mettre en avant le contenu de jeu multijoueur. Un bel exploit.