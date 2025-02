Hogwarts Legacy : les mods arrivent dans le jeu de manière officielle, il y a même un trailer

Bien qu'une suite à Hogwarts Legacy ait été confirmée et qu'elle soit déjà en préparation, Avalanche Software et Warner Bros Games continuent de proposer du contenu pour le jeu d'origine. Et bonne nouvelle pour les joueurs sur PC, l'outil de modding arrive de manière officielle à travers un patch d'ores et déjà disponible. Cela signifie que dès le menu principal, il est possible de créer ses propres mods via ce kit de création, offert à tous. Histoire de prouver que ça fonctionne bien et qu'on va pouvoir créer de belles folies, une vidéo a été publiée, présentant quelques exemples créés par les équipes d'Avalanche Software. Aspirateur ou chat géant pour remplacer le balais volant, nouvelles quêtes, donjons inédits et bien sûr tout un tas de cosmétiques qui n'ont plus de limite, on peut évidemment tout faire, et même tout partager avec la communauté.

Rappel : Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, malgré ses nombreux appels au boycott, gardez bien ça en tête.