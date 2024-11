Hogwarts Legacy 2 : Harry Potter dans le jeu ? Warner laisse planer le doute...

Sorti il y a bientôt deux ans, en février 2023, Hogwarts Legacy est un énorme succès commercial, puisqu'on vient d'apprendre que le seuil des 30 millions de copies a été franchi. Warner Bros Games entend bien capitaliser sur ce phénomène et si l'on est déjà au courant qu'une suite est déjà en chantier depuis l'an passé, on apprend que l'éditeur américain en a fait une priorité. Dans une interview accordée à Variery, David Haddad (Président de Warner Bros. Interactive) a déclaré que cette suite est « l'une des plus grosses priorités » de l'entreprise. Mieux, afin que les synergies se croisent en interne, les développeurs ont fait en sorte que l'histoire du jeu soit connectée aux intrigues qui vont se dérouler dans la future série Harry Potter, prévue sur HBO Max. On rappelle que cette série reprendra les événements des ouvrages de Harry Potter et qu'ils auront lieu sur une dizaine d'années. De là à s'imaginer que Harry Potter, Ron et Hermione puissent apparaître dans Hogwarts Legacy 2, il n'y a désormais qu'un pas. Il y a peu de chances pour qu'on puisse les incarner, mais les avoir en tant que personnages secondaires lors de certaines missions pourrait générer une véritable hype pour le titre. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts.