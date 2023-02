Hogwarts Legacy : les chiffres de ventes sont tombés, c'est colossal ! Le succès est total !

C'était écrit que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard allait cartonner au moment de sa sortie, mais peut-être pas dans ses proportions, surtout après la polémique dont le jeu a été victime quelques semaines avant son lancement. Il faut croire que le bashing sur les réseaux sociaux d'une certaine communauté aura renforcé son intérêt et piqué la curiosité de certains, puisque le jeu de Warner Bros Games s'est écoulé à 12 millions d'exemplaires en seulement deux semaines d'exploitation. En termes de revenus, c'est plus de 850 millions que le jeu a engrengé sur cette même période, soit le plus gros succès de l'éditeur Warner Bros Games. C'est évidemment moins qu'un GTA V qui avait franchi le milliard en l'espace de 3 jours, mais c'est au-dessus que le récent God of War Ragnarök qui s'est écoulé à 11 millions de copies en 3 mois, tandis que Elden Ring avait atteint lui aussi les 12 millions en 15 jours en sortant sur toutes les consoles du marché. Parce que oui, il faut tout même rappeler que les 12 millions de Hogwarts Legacy vendus ne concernent que les ventes sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu va en effet sortir le 4 avril prochain sur PS4 et Xbox One et le 12 juillet 2023 sur Nintendo Switch.Si vous aimez les chiffres, sachez que le site Variety annonce d'autres statistiques fournies par Warner Bros Games , à savoir que Hogwarts Legacy recense 267 millions d'heures jouées, 393 millions de plantes magiques cultivées, 242 millions de potions brassées et 1,25 milliard de sorciers noirs vaincus. Autant vous dire que ce succès n'est qu'un début et qu'il y a de grandes chances pour que Avalanche Software poursuive dans sa lancée avec une suite, compte-tenyu du succès colossal.