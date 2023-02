Hogwarts Legacy : une manette PS5 collector, il n'y en aura pas pour tout le monde

C'est le phénomène jeu vidéo du moment, Hogwarts Legacy est dans toutes les discussions pop culture du moment, et semble bien parti pour être l'une des meilleures ventes de 2023. En attendant d'avoir les premiers chiffres officiels, Warner Bros Games nous fait savoir qu'une manette PS5 DualSense va être disponible à la vente à partir du 10 février prochain, date de sortie du jeu dans le monde. Une manette qui affiche le Château de Poudlard sur le pavé tactile, tandis que sur les poignées du controller, on a droit à des effets de magie. Il est possible de précommander l'accessoire sur le site direct.playstation.com , mais malheureusement, cette manette Hogwarts Legacy est reservée au marché anglais. De quoi évidemment rendre fou le reste du monde, et notamment les Français qui s'imaginaient déjà recevoir cette manette ultra collector. On a plus que nos yeux pour pleurer.