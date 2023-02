Test Hogwarts Legacy : ce jeu Harry Potter mérite-t-il vraiment toutes ses éloges ?

Le Test

Faire rêver les fans de Harry Potter sans la présence du jeune sorcier à lunettes dans le jeu, telle a été la mission périlleuse du studio Avalanche Software, qui a consacré plus de 5 ans de sa vie à travailler sur ce qui est de loin leur projet le plus ambitieux. Et pour Warner Bros Games qui a créé le label Portkey Games (dédié à la création d'expériences de jeu vidéo liés à l’univers de J. K. Rowling), le pari était osé il faut bien l’admettre. Mais l’éditeur américain a bien fait de laisser le projet à Avalanche Software, dont le talent a été de savoir parfaitement identifier les rouages pour récréer cette magie si particulière qui entoure l’univers et le lore des œuvres liées à Harry Potter. Le premier élément qui participe à cet enthousiasme collectif, c’est la direction artistique globale du jeu, mais aussi cette minutie à recréer un monde enchanteur. Qu’il s’agisse des extérieurs comme des intérieurs, tout a été recréé avec un soin incroyable et une fidélité à tomber par terre. Du Château de Poudlard au Pré-au-Lard, en passant par les petits villages à parcourir dans ce monde totalement ouvert, c’est un émerveillement de tous les instants. Et pour des personnes comme nous qui ne sommes pas particulièrement fans de l’univers de Harry Potter, c’est déjà une grande fascination. Imaginez alors si vous êtes sensible à l’univers créé par JK Rowling… Grandes salles, halls, chambres, bibliothèques, corridors, couloirs, et même toilettes, tout est là, accessible d’entrée de jeu (sauf les lieux verrouillés par des cadenas qui nécessitent le déblocage de sorts de magie précis), et qui participent à cette sensation incroyable d’immensité générale. Oui, vous allez vous perdre dans les dédales de ce Château grandiose, mais déambuler presque à l’aveuglette fait partie aussi de l’expérience « découverte des lieux ». D’autant que tout est fait pour pousser le joueur à la contemplation, avec des éléments animés partout, qu’il s’agisse d’élèves qui se déplacent, de tableaux en mouvements, des fantômes qui se baladent en toute quiétude, ou la présence d’objets volants qui ambiancent Poudlard. Résultat, on a envie de tout contempler, de tout explorer, mais aussi de parler à tout le monde.





C'EST LA M.A.G.I.E. DU TIROIR

Parce que oui, Action-RPG à monde ouvert oblige, vous allez faire la rencontre de nombreuses personnes, prêtes à vous demander des services en tous genres ; rien de surprenant pour le genre. Des quêtes annexes en plus de celles qui sont obligatoires, et qui s’intègrent parfaitement au déroulé naturel d’une aventure qu’il est de toutes les façons impossible de faire en ligne droite. En effet, certaines missions principales sont en effet verrouillées (on aperçoit un cadenas dans le menu), en raison de compétences pas encore débloquées. Il faut alors accomplir des défis secondaires pour accéder à telle ou telle compétence, et ainsi poursuivre l’aventure principale. Une manière plutôt maligne pour obliger le joueur à explorer certains endroits de la map pour le faire sortir de sa zone de confort. Il existe de toutes les manières plusieurs étapes dans la découverte du monde de Hogwarts Legacy : avant et après la récupération du balais volant. Comme dans Zelda Breath of the Wild, il est tout à fait possible d’aller jusqu’aux confits de la carte dès le début de l’aventure, mais à vrai dire, à pied, on est vite découragé. Surtout que certaines zones sont infestées d’ennemis qui videront votre jauge de santé en un rien de temps si jamais vous n’êtes pas encore bien équipé. En revanche, dès lors que vous aurez acheté votre premier balai au Pré-au-Lard, c’est une deuxième découverte qui s’opère, puisqu’il est désormais de prendre de l’altitude et de voir le monde d’Hogwarts avec plus de hauteur.









Il y a cependant une chose qu’on ne peut reprocher à Hogwarts Legacy, c’est la générosité de son contenu, avec un open world vaste qui regorge de missions à faire dans tous les sens. Certes, tout n’est pas super intéressant et il y a beaucoup de quêtes FedEx, mais le jeu parvient à dégager une certaine aura magique qui atténue la désagréable sensation de faire le larbin pour un PNG croisé par hasard dans un village ou dans le Château de Poudlard.

Là aussi, c’est l’extase visuelle que de pouvoir parcourir ce monde depuis les cieux, et ce malgré les nombreux problèmes de clipping dont est victime l’open world. Ombres, personnages, objets et même textures apparaissent en décalage quand on parcourt le monde depuis les cieux. C’est là qu’on se rend compte que Rockstar Games avait fait des miracles avec l’open world de Red Dead Redemption 2, notamment lors de la mission avec la montgolfière où le clipping était purement et simplement inexistant. Et le jeu tournait sur la génération PS4 et Xbox One. Mais tout le monde n’a pas le savoir-faire ni le talent de Rockstar Games, ce qui signifie pas pour autant qu’on ne parvient pas à être subjugué. En effet, malgré ces carences techniques pour Hogwarts Legacy, la magie opère, surtout à dos d’Hyppogriffes, où le plaisir de les chevaucher nous ferait presque oublier les soucis de clipping et de popping dont est victime le titre. Certains parleront d’indulgence, on préfèrera évoquer une certaine bienveillance pour un titre qui a un seul objectif : nous faire voyager dans le monde de Harry Potter. Et sur ce point précis, la réussite est totale.

TA GUEULE, C’EST MAGIQUE !

Tout n’est évidemment pas parfait, et on ne peut s’empêcher de constater à quel point le choix de la Maison au début de l’aventure n’a littéralement aucun impact scénaristique. Que vous choisissez Poufsouffle, Gryffondor, Serdaigle ou Serpentard, il n’y aura aucun impact dans le gameplay et encore moins dans l’histoire qui restera la même. Hormis la tenue, l’accès à la salle commune et quelques interactions différentes avec certains élèves et professeurs, il n’y a aucun contenu exclusif selon le choix de la Maison. De même, il avait été avancé qu’on pouvait faire de son personnage un véritable sorcier noir, avec de mauvaises intentions, mais là encore, on constate que ce n’est pas totalement vrai, et que c’est la preuve que les développeurs d’Avalanche Software nous ont survendu leur jeu lors de leurs différents livestreams. Autre déception, le bestiaire qui aurait mérité plus de variété, tout comme le manque de vie animale dans certaines zones de l’open world.







L’exploration extérieure reste agréable, mais on aurait aimé croiser davantage d’animaux fantastiques dans la nature, que celle-ci soit plus organique que générique. C’est vrai qu’hormis les araignées, des chiens sauvages, des Fangieux (des crapaux massifs très laids), des Inferius (des zombies), des gobelins et quelques trolls, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous sa baguette magique. De même, pour un monde ouvert qui sort en 2023, il aurait été plaisant que Hogwarts Legacy puise un peu plus du côté de Breath of the Wild pour la compréhension de ses espaces. Mais le titre d’Avalanche Software accuse encore quelques mécaniques ancestrales, comme l’impossibilité de franchir certaines barrières ou murets, alors que notre sorcier est capable d’en escalader d’autres plus grands situés juste à côté. Ça rappelle évidemment les errances de l’open world du premier Horizon Zero Dawn, qui avait été vivement critiqué à l’époque pour ces aberrations de game design ; corrigées dans sa suite en 2022. Hogwarts Legacy va cependant compenser ses défauts par un gameplay plutôt bien troussé, et un système de combat qui va se montrer plus efficace que prévu.





ACCIO + INCENDIO

De par son statut d’apprenti-sorcier, notre personnage va évoluer au fil de l’aventure, en apprenant de multiples sorts de magie, soit en allant en cours, soit en s’aventurant dans des missions extérieures à Poudlard. Lumos, Revelio, Leviosa, Incendio, Confringo, Reparo, Protego, Accio, Allohomora, Arresto Momentum, Petrificus totalus, on retrouve évidemment tous les sortilèges de l’univers Harry Potter qu’il est possible de gérer via un inventaire complètement personnalisable. En effet, à tout moment, il est possible d’assigner chaque sortilège à un bouton de la manette, sachant qu’on a droit à deux sets de magie en appuyant sur la touche droite de la croix directionnelle. On vous suggère de combiner les meilleurs sorts d’attaque et de défense dans le set principal, tandis que les sortilèges secondaires – et donc moins importants – peuvent se placer dans le second groupe. Une fois qu’on a débloqué une grosse quantité de pouvoirs, on se rend rapidement compte que le système de jeu offre des combos intéressants et dynamiques. Il est possible par exemple de lancer un Leviosa pour faire léviter un ennemi, le matraquer avec des attaques simples, l’empêcher de retomber au sol avec faisant appel à Accio, afin de lui décocher un Incendio dans la foulée qui lui causera de sérieux dégâts.







Et des possibilités comme celle-ci, il y en a plusieurs dans le jeu, ce qui permet de jouir d’une grande variété d’enchaînements. Notre sorcier dispose également des capacités de défense à déclencher en pleine bataille, comme le Protego qui se révèle rapidement d’une aide redoutable, surtout lorsqu’il est combiné à Stupéfix pour lancer une contre-attaque derrière. En plus de ces sorts défensifs, on peut également esquiver les attaques ennemies en faisant des roulades au sol, qu’il est possible d’améliorer dans l’arbre de talents, moyennant des points à acquérir au fil du jeu. Reste alors l’usage de la Magie Noire, qui est matérialisé par une double jauge bleue située au-dessus de la barre de santé. Il s’agit de sortilèges interdits à déclencher avec L1 + R1 une fois la jauge à son paroxysme et qui provoque de lourds dégâts chez l’ennemi. Là encore, il en existe plusieurs types qu’on peut débloquer au fil de sa progression. C’est d’ailleurs autour de cette magie noire que repose tout le scénario de Hogwarts Legacy et qui font partie de l’intrigue et les raisons pour lesquels Ranrok court après notre avatar. A ce titre, si la première partie du jeu est assez classique dans son déroulé, les choses deviennent plus intéressantes et captivantes à la seconde moitié.





Quant à l’aspect purement technique, Hogwarts Legacy s’en sort plutôt pas mal, surtout quand on prend en compte qu’il s’agit du premier open world des développeurs d’Avalanche Software, qui n’ont rien à envier à d’autres studios qui font ça depuis une décennie. Oui, il y a pas mal de reproches à faire, notamment au niveau du clipping qu’on a déjà évoqué, surtout quand on évolue dans les airs. Ça pope de partout et il est vrai que par moments, ça peut nous sortir de l’aventure. Le jeu n’est pas exempt de bugs non plus, avec des soucis de collision, de pathfinding (il n’est pas rare de voir des PNJ être coincé dans des éléments de décor), mais aussi des bugs plus bloquants où son personnage va rester coincer sous l’eau après avoir plongé pour récupérer un trésor. Rien de bien scandaleux, car là encore, on a vu des choses nettement plus honteux chez une concurrence nettement plus tankée à l’exercice (The Witcher 3, Assassin’s Creed, Cyberpunk 2077). Il est vrai en revanche qu’en matière de mise en scène, Hogwarts Legacy manque de conviction, notamment lors des – nombreux – dialogues où c’est clairement mou du genou. Les sempiternels champs / contre-champs où les personnages restent statiques, c’est assez pénible, surtout après 40h de jeu. Mais cela demande évidemment beaucoup plus d’effort, et beaucoup plus d’argent à mettre en place. Sachez qu’on sera moins indulgent pour la suite, surtout après le succès commercial que sera le jeu, il n’y aura plus d’excuses. Il est également vrai que le jeu est moins impressionnant en extérieur qu’en intérieur, avec en prime un open world qui manque de vie et de cohérence dans sa nature. Là aussi, Avalanche Software doit s’inspirer des meilleurs (Rockstar Games) pour que le côté organique soit plus présent pour le prochain épisode, parce que les fondamentaux sont déjà là.









PAR DES FANS POUR DES FANS



