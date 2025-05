Hogwarts Legacy : comparatif Switch 1 vs Switch 2, c'est le jour et la nuit

Warner Bros. Games a annoncé l’ouverture des précommandes pour Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch 2 et en a profité pour lâcher un nouveau trailer pour montrer les véritables évolutions avec la version Switch 1. Conçu en collaboration avec Krome Studios, ce nouveau portage de Hogwarts Legacy profite pleinement du surcroît de puissance offert par la Nintendo Switch 2. Les améliorations ne sont pas cosmétiques : elles changent fondamentalement l’expérience de jeu. On parle désormais d’un affichage en 1440p en mode docké, 1080p HDR en mode portable, avec un framerate bien au-dessus des 30fps instables de la première version. L’éclairage a été revu, les ombres sont plus nettes, l’aliasing bien moins visible, et surtout, les temps de chargement ont été drastiquement réduits. Mieux encore, les zones cloisonnées de la version Switch 1 ont disparu, puisqu'on peut désormais se promener librement dans l’ensemble du monde ouvert, sans coupure, sans écran noir, sans cette sensation de "jeu compressé".







Le gameplay reste inchangé dans ses fondations, mais les conditions techniques modifient l'expérience. Warner Bros. a pris soin de ne pas froisser les joueurs et si vous possédez déjà la version Switch originale — physique ou numérique —, la mise à niveau vers la version Switch 2 ne vous coûtera que 10€. Une initiative qui rappelle effectivement ce que PlayStation fait déjà avec ses remasters.





Le processus est simple :

Version numérique : connectez-vous à l’eShop de la Switch 2 avec le même compte Nintendo.

Version physique : téléchargez l’élément “Activer la remise Switch 2” depuis le menu du jeu, puis rendez-vous sur l’eShop.





Le transfert de sauvegarde est également confirmé. Vous pourrez reprendre votre partie là où vous l’aviez laissée, sans devoir recommencer l’aventure, qui démarrera sur Switch 2 le 5 juin prochain.