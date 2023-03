Hogwarts Legacy : les versions PS4 et Xbox One repoussées, les développeurs s'expliquent

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard devait arriver sur les consoles old gen (PS4 et Xbox One) le 4 avril prochain, soit un décalage de deux mois. Mais il va falloir être patient, puisque le jeu vient d'être repoussé de plusieurs semaines, le 5 mai 2023 pour être précis, comme nous l'indique le tweet du studio de développement. Les équipes ont en effet besoin de temps supplémentaires pour peaufiner ces versions comme il se doit, et compte-tenu de la taille assez gigantesque de l'open world, on imagine que l'optimisation doit demander de gros efforts. On se rappelle que sur PS5 et Xbox Series, le jeu était déjà sujet à de nombreuses chutes de frame-rate, mais aussi victimes de nombreux bugs qu'il faut aussi corriger pour ces versions moins puissantes. On espère que le résultat sera néanmoins de qualité.





We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2