Astérix et Obélix Baffez-les Tous : Microids avait caché le code Konami, qui débloque un bonus spécial (exclu)

Sorti il y a – déjà – un an, Astérix & Obélix Baffez-les Tous a réussi à se démarquer par sa chouette réalisation (notamment les graphismes à la main dessinés par Philippe Dessoly), mais aussi pour sa difficulté et sa grosse durée de vie. Il faut dire que Microids et Mr Nutz Studio avaient mis le paquet avec pas moins de 50 niveaux répartis en 6 chapitres distincts. S'il s'agissait d'une oeuvre totalement nouvelle produite par Microids, le titre était également un vibrant hommage au jeu d'arcade de Konami sorti dans les années 90. Certains niveaux d'ailleurs pouvaient être considérés comme une version remakée du jeu d'origine. C'est aussi pour ce lien de parenté avec l'éditeur japonais que les développeurs ont décidé d'y placer un joli clin d'oeil : le non moins célèbre code Konami utilisé désormais par de nombreux jeux qui veulent faire référence à une époque désormais révolue.



Dans Astérix & Obélix Baffez-les Tous, en se rendant dans les Options du jeu, il est possible d'accéder aux crédits du jeu. C'est sur cette page où le générique défile qu'il faut faire le célèbre pour débloquer l'ensemble des niveaux qui sont ensuite accessibles dans le menu "Libre". Evidemment, les touches B et A sont à remplacer selon la console sur laquelle vous rentrez le jeu, et un petit son validera la manipulation pour ensuite vous ramener à l'écran-titre. Vous n'aurez plus qu'à choisir le niveau que vous désirez. Histoire de mieux vous expliquer le fonctionnement, on vous a fait un TikTok pour suivre les étapes pas à pas.



