Test Astérix et Obélix Baffez-les Tous : la presse est sous le charme, voici toutes les notes

Astérix et Obélix : Baffez-les Tous sort aujourd'hui sur PC. L'occasion de revenir sur le beat'em all développé conjointement entre Microids et Mr Nutz Studio, et notamment les notes obtenues dans la presse du monde entier. Si le jeu récolte la note moyenne de 72% sur Metacritic (pour un total de 7 reviews seulement), en France, le jeu a reçu un accueil bien plus chaleureux. Les testeurs ont bien évidemment été séduits par la plastique du jeu, sans doute le point sur lequel il est impossible de lui reprocher quoi que ce soit, à moins d'être de mauvaise foi. Côté gameplay, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous propose des features intéressantes, notamment sur la gestion des ennemis à gérer, avec des coups capable de stun et/ou de one-shoot pour mieux s'en débarrasser. Il faut également travailler en tandem de concert si on joue en coop, ou penser à switcher de personnage pour bien gérer les deux jauges d'énergie. Car, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Astérix et Obélix : Baffez-les Tous propose un challenge de taille, parfois très corsé, et il vous faudra une huitaine d'heures de jeu avant d'arriver à Rome. Allez, trêve de blabla, place aux notes reçues dans le monde :