Astérix & Obélix Baffez-les Tous ! : le jeu sortira à la fin de l'année, un nouveau trailer somptueux

Avec la gamescom 2021 qui se profile, Microïds semble vouloir communiquer davantage ces derniers jours. Après nous avoir donné des nouvelles de Syberia : The World Before juste avant le week-end, voilà que c'est au tour d' Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! de nous révéler sa date de sortie. Rendez-vous est pris pour le 25 novembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avec cette promesse de nous faire revivre le beat'em all des salles d'arcade signé Konami. On rappelle d'ailleurs que c'est le studio français Mr Nutz Studio qui est en charge du développement, avec cette envie de renouer avec des méthodes de production à l'ancienne. En effet, tout a été fait à la main, qu'il s'agisse des personnages, des décors et des animations. En attendant qu'on puisse prendre le jeu en mains et vous dire si le gameplay est à la hauteur, Microïds nous fait savoir qu'un mode coopératif local permettra de jouer à deux sur le même canapé, l'un dans la peau d'Astérix, l'autre contrôlant Obélix. N'est-ce pas royal ?