Astérix & Obélix Baffez-les Tous : le beat'em all 2D en action, on y joue 30 min avec Julo, le producteur du jeu

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous a su cristalliser de grosses attentes au fur et à mesure que Microids communiquait autour du jeu. Malgré une hype de plus en plus évidente auprès des joueurs, et notamment des amateurs de beat'em all en 2D, le titre est resté à l'abri des lumières ces derniers mois, continuant à susciter pas mal de mystère. Si les deux trailers nous ont sacrément émoustillés, il fallait au moins une prise en main pour se faire une idée véritable quant à ce titre développé par Mr Nutz Studio, les créateurs de Mister Nutz sur Super Nintendo et du plus récent Toki sorti en 2018 sur Nintendo Switch. Ça tombe bien, nous avons eu l'opportunité de nous rendre dans les locaux de Microids fin septembre pour voir enfin à quoi le jeu ressemblait. L'occasion de découvrir les graphismes somptueux, de se familiariser avec le gameplay et ses subtilités, mais aussi de discuter de sa genèse avec le producteur du jeu qui n'est autre que Julien "Julo" Hubert, l'ancien rédacteur en chef de Gameblog. Ensemble, nous jouons en coopération, l'un contrôlant Astérix, l'autre aux commandes d'Obélix. On a évidemment profité de la situation pour lui soutirer des informations sur le jeu, mais aussi de son prochain projet : le jeu Goldorak...La sortie de Astérix & Obélix : Baffez-les Tous est attendue pour le 25 novembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Mac, et le jeu est bien entendu compatible sur PS5 et Xbox Series.