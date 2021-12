Astérix & Obélix Baffez-les Tous : un trailer de lancement et une version PC retardée

C'est aujourd'hui que sort le très attendu Astérix et Obélix : Baffez-les Tous, développé conjointement entre Microids et Mr Nutz Studio. Comme tous les jeux qui sortent, le beat'em all réalisé entièrement en 2D se fend d'un trailer de lancement, histoire de marquer le coup et de nous rappelle sa date de sortie par la même occasion. En moins d'une minute, on retrace l'ambiance de ce jeu qui nous fera parcourir du pays, à travers 5 BD différentes et 50 niveaux au total. Si le jeu est donc disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, la version PC est quant à elle repoussée de quelques jours. Microids s'explique par le besoin de rendre l'expérience la plus optimale possible, et donc annonce la disponibilité du jeu à compter du 7 décembre prochain.