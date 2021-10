Astérix & Obélix : Baffez-les Tous : 16 minutes de gameplay sans commentaire sur Nintendo Switch, c'est cadeau

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! que nous avions pu capturées dans les locaux de Microids, l'éditeur du jeu. Nous étions alors accompagnés de Julien Hubert (dit Julo), le producteur du jeu, qui nous a aiguillés sur les premiers chapitres du jeu. En plus de son bonhomie, l'ex rédacteur en chef de Gameblog nous a expliqué les mécaniques de gameplay, mais aussi les différences entre les personnages d'Astérix et d'Obélix. On rappelle d'ailleurs que les deux protagonistes fonctionnent en tandem, dans le sens où si l'un des deux meurt, c'est le game over assuré. A ce propos, lorsqu'on joue au jeu en solitaire, le joueur peut alors permuter de personnage en appuyant simplement sur la gâchette gauche. A lui d'ailleurs de bien gérer la barre de vie d'Astérix et celle d'Obélix. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir ce même gameplay, sans nos commentaires, nos rires et parfois nos cris. Juste du gameplay pur, pour le bonheur des yeux et des oreilles. On rappelle au passage qu'il s'agit d'une version non finalisée du jeu, datant d'une build de fin septembre 2021, sachant que le jeu sortira le 25 novembre prochain. Des changements et des réajustements sont évidemment à prévoir.





Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on vous offrait les premières images de gameplay de