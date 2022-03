Elden Ring : voici l'astuce pour mettre le jeu en "Pause" sans passer par un Mod

Ouvrir le m enu

Jeu sans concession qui ne fait aucun cadeau aux joueurs, Elden Ring reprend la formule de tous les jeux From Software depuis plus de 10 ans, avec notamment cette impossibilité de mettre le jeu en pause pour souffler et reprendre ses émotions. Bien sûr, sur PC, des joueurs ont créé des mods pour figer le jeu à leur convenance, mais sur consoles, ce n'était pas possible jusqu'alors. Fort heureusement, un utilisateur a trouvé une commande qui permet de stopper l'action sans être pénaliser. Il s'agit d'une manipulation tout à fait officielle et qui surtout fonctionne sans aucun souci. Pour ce faire, c'est simple, il suffit de se rendre dans l'inventaire du jeu, en ouvrant le menu "Aide", puis "Explications", ce qui aura pour conséquence de figer le jeu. Aussi simple que cela :

Etant donné qu'il s'agit d'une astuce et que From Software n'a pas pensé son jeu pour pouvoir souffler (ils aiment que les joueurs souffrent), il n'est pas interdit qu'un patch vienne supprime cette possibilité de figer le jeu. Profitez-en tant que c'est possible du coup...