Elden Ring : Alex Garland réalisera l’adaptation cinéma avec A24 et Bandai Namco

C’est désormais confirmé : après des semaines de rumeurs, A24 officialise le lancement d’un film Elden Ring en live-action, écrit et réalisé par Alex Garland. Ce projet d’envergure réunira le studio indépendant américain, le géant du jeu vidéo Bandai Namco Entertainment, et plusieurs producteurs de renom, dont George R. R. Martin, auteur du lore originel du jeu. La production du film sera assurée par Peter Rice, Andrew Macdonald et Allon Reich (via DNA Films), George R. R. Martin et Vince Gerardis. Cette annonce intervient peu après le succès de Warfare, dernier film co-réalisé par Garland et Ray Mendoza pour A24, qui a déjà engrangé plus de 32 millions de dollars au box-office.









Alex Garland, dont la filmographie avec A24 comprend Ex Machina, Men, Civil War et désormais Warfare, revient ici à un univers sombre et énigmatique, un terrain qu’il maîtrise à la perfection. Il collabore à nouveau avec DNA Films, avec qui il avait déjà travaillé sur 28 Days Later et sur la trilogie zombie en cours 28 Years Later, prévue chez Sony. Le cinéaste n’a d'ailleurs jamais caché son amour pour le jeu vidéo. Récemment, il a même participé à une émission avec Neil Druckmann (Naughty Dog, The Last of Us), où les deux créateurs ont discuté des passerelles entre narration interactive et cinéma.

Sorti en février 2022, Elden Ring a immédiatement captivé joueurs et critiques grâce à son monde ouvert dense et mystérieux. Co-conçu par Hidetaka Miyazaki (FromSoftware) et George R. R. Martin, le jeu mêle exploration, narration fragmentaire et combats dantesques dans une ambiance dark fantasy devenue culte. Avec plus de 30 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, la franchise s’apprête également à sortir un spin-off multijoueur : Elden Ring Nightreign, le 30 mai. L’annonce du film vient donc s’inscrire dans une stratégie d’expansion transmedia bien orchestrée.





Avec Garland à la manœuvre, le film Elden Ring promet une adaptation audacieuse, plus proche d’une relecture cinématographique que d’un simple copier-coller narratif. Aucune date de sortie ni information sur le casting n’ont encore été dévoilées. On vous tient au courant.