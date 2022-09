Elden Ring : le jeu vidéo adapté en manga, mais ça sera humoristique

Avec ses 16,6 millions de copies vendues, Elden Ring est devenu un phénomène, au-delà même du jeu vidéo. Un succès sur lequel beaucoup sont prêts à surfer, quoi qu'il en coûte pour reprendre une expression désormais connue. L'éditeur Mana Books, qui a déjà travaillé avec FromSoftware pour la création d'artbooks sur Dark Souls et Sekiro il y a quelques années, annonce l'arrivée du manga officiel Elden Ring. C'est Nikiichi Tobita, mangaka connu pour Shinobi Gataki et MONSTER × MONSTER, qui s'est chargé de transposer l'univers du jeu sur papier, en prenant un sacré contre-pied cependant. On apprend en effet qu'il s'agira d'une histoire humoristique, mais liée directement à Elden Ring. Cela signifie qu'on retrouvera tout le lore, avec ses personnages, ses créatures et ses boss, mais sous un prisme différent.

Dans le monde sombre et dangereux de l’Entre-terre, l’illustre Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé. Après la nuit des Couteaux Noirs et l’Éclatement, la Grâce, perdue depuis longtemps se fait entendre à nouveau.



Notre histoire commence au réveil d’un jeune homme amnésique, vêtu de simples sous-vêtements. Ce dernier est aidé par une jeune femme mystérieuse, Melina, qui l’invite à suivre ses conseils pour atteindre l’Arbre-Monde et accomplir sa destinée. Au vu des capacités de ce Sans-éclat, le chemin s’annonce bien plus compliqué que prévu…

Le manga Elden Ring profitera de la simultrad, qui a été une condition sine qua non pour la mise en place de ce projet, l'idée étant de contrer le piratage au maximum. Une équipe de traduction, de lettrage et de correction sera mise en place pour adapter la version japonaise en un temps record. D'ailleurs, il est précisé que les chapitres en version française sortiront 24 à 72 heures maximum après la version japonaise et les trois premiers chapitres seront disponibles gratuitement pendant 6 mois.





Lire le chapitre 1

Lire le chapitre 2