Elden Ring : 3 min cryptiques pour le nouveau trailer du DLC "Shadow of the Erdtree"

Le 21 juin, c'est dans un mois tout rond et FromSoftware comme Bandai Namco Entertainment ont décidé qu'il était temps de faire une petite piqûre de rappel quant à l'arrivée du DLC "Shadow of the Erdtree" d'Elden Ring. Quoi de mieux donc qu'un nouveau trailer, d'une durée de plus de 3 minutes, pour se plonger dans l'univers implacable et cryptique de ce titre qui a tout de même fait exploser les compteurs du studio japonais en 2022. Celles et ceux qui pensaient en savoir davantage sur l'histoire qui nous attend dans cette extension risquent d'avoir plus de questions qu'au départ, et tout juste sait-on que Miquella aura une place énorme dans le récit, et que c'est Messmer qui fera office de grand boss à abattre. Encore quelques semaines de patience pour mesurer l'étendu de cette extension.