Elden Ring : le jeu continue de bien se vendre, le point sur les derniers chiffres

Voilà bientôt 3 mois que Elden Ring est sorti et le titre de FromSofftware continue de faire parler de lui un peu partout. Forcément, avec les nombreux streams et les speedrunners qui essaient toujours d'aller plus loin dans leurs performances, le jeu continue de captiver l'attention. Aujourd'hui, Bandai Namco Entertainment revient faire le point sur les chiffres de ventes, puisque l'année fiscale s'est achevée le 31 mars dernier pour de nombreux acteurs du jeu vidéo. A cette date arrêtée, pas moins de 13.4 millions de jeux Elden Ring ont été vendus dans le jeu, soit 1.4 millions d'exemplaires en plus en l'espace d'un mois supplémentaire depuis sa sortie. Le succès est grand et peu de gens auraient misé sur une telle popularité, compte-tenu du genre de jeu et de l'exigence demandée aux joueurs. Si Elden Ring est de loin le plus gros succès pour l'éditeur japonais, d'autres titres comme Tales of Arise (et ses 2 millions de copies écoulées) permettent à l'entreprise de finir son année sur une augmentation de 20% par rapport à l'an passé. Le chiffre d'affaire de Bandai Namco Entertainment s'est terminé à 889,27 milliards de yens, soit environ 6.4 milliards d'euros. Joli.