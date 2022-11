Crunch et employés mal payés, From Software (Elden Ring, Dark Souls) au coeur d'une polémique

Avec plus de 17.5 millions de copies vendues à ce jour, Elden Ring est un succès planétaire qui a permis au studio FromSoftware de gagner en popularité. Même si le studio s'était déjà forgé une solide réputation avec la série des Dark Souls, il est passé aujourd'hui dans une autre dimension, plus grand public, ce qui ne lui permet pas d'échapper aux critiques émises à son sujet. Depuis quelques jours maintenant, des voix s'élèvent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où d'anciens employés de la firme japonaise ont décidé de parler à coeur ouvert. Des témoignages assez rares dans la culture japonaise, mais qui démontrent cependant une envie de faire bouger les lignes. Alors que Elden Ring est bien placé pour remporter la statuette du GOTY 2022, en lice contre d'autres jeux tels que God of War Ragnarök ou A Plague Tale Requiem, un article signé par le très sérieux GamesIndustry.biz fait état de mauvaises conditions de travail au sein de FromSoftware , avec en prime des salaires très peu valorisants.Le site GamesIndustry.biz s'est en effet entretenu avec un certain nombre d'employés de FromSoftware, passés et présents, pour mieux comprendre comment les problèmes soulevés affectent ceux qui travaillent au quotidien au sein du studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise n'autorise pas les employés à donner des interviews, qu'ils soient encore en poste ou pas chez FromSoftware ; la raison pour laquelle tous les intervenants ont souhaité rester anonymes. Sans surprise, on apprend que FromSoftware a recours au crunch, une technique que les studios essaient désormais de minimiser au maximum afin de rendre la vie à ses employés plus agréables, mais aussi pour éviter de faire la Une des journaux. Ce qu'il en ressort globalement, c'est que le personnel du studio doit souvent faire face à des heures supplémentaires excessives et à une insatisfaction chronique à l'égard de la rémunération. Pour commencer, certains interviewés ont souhaité réfuter les clichés comme quoi les Japonais ont l'habitude de ne pas compter leurs heures de travail.Bien que les horaires classiques de travail chez FromSoftware sont de 8h par jour, il n'est évidemment pas rare que les employés doivent arriver plus tôt ou finir plus tard dans la nuit, notamment lors des périodes avant la sortie du jeu. Si de manière générale, le crunch est soumis à des heures supplémentaires, chez FromSoftware, tout cela est "compris dans le salaire", ce qui signifie qu'il n'y aucune valorisation pour avoir dépassé ses horaires standards. Plusieurs interviewés admettent qu'il y a "un certain niveau de burn-out" au sein du studio. Cela semble varier d'un département à l'autre, et chaque employé a évidemment un emploi du temps différent selon les tâches qui lui sont affectées. "Il n'y a pas eu beaucoup d'heures supplémentaires pour moi" avance l'un des témoins dans cette affaire, tandis qu'un autre déclare une expérience différence : "Pendant les périodes critiques des sorties de jeux, j'ai souvent dû travailler tôt le matin et faire des heures supplémentaires pendant deux à trois mois", avant d'ajouter que le crunch n'est pas quotidien, mais lié à des moments-clefs dans la production du jeu. Seul souci, les interviewés précisent que ces heures supplémentaires sont "généralement incluses dans le salaire", à l'exception des moments où ils ont travaillé après minuit. "Nous avons été payés des heures supplémentaires de fin de soirée, mais cela représentait la moitié de notre taux horaire habituel", explique l'un d'entre eux.Histoire de ne pas trop charger la mule, l'un des employés explique que contrairement à d'autres entreprises, FromSoftware n'est "pas une grande société", malgré le fait que le studio compte aujourd'hui 349 employés. Selon les données obtenus via Career Connection, un salarié de FromSoftware peut s'attendre à un salaire moyen de 3,41 millions de Yens, soit l'équivalent de moins de 25 000 $ à l'année, ce qui représente environ 2 083$ (bruts) par mois, ce qui est nettement moins que les 5,2 millions de Yens annuels (soit 38 000 $ - 3 166$ bruts par mois) des employés d'Atlus. GamesIndustry.biz précise que ces calculs ont été effectués avec les taux de change actuels, le Yen japonais ayant considérablement baissé par rapport au dollar au cours des deux dernières années). Comparé au coût de la vie à Tokyo, un des employés a déclaré que "le salaire de From Software n'est pas adéquat" et à titre de comparaison, Salary Explorer rapporte que le salaire moyen mensuel dans le développement de jeux japonais varie de 231 000 ¥ (1 675 $) à 735 000 ¥ (5 328 $). En comparaison, les embauchent récentes annoncés par From Software démarrent toutes "à partir de 220 000 ¥, soit 1 595$ par mois. Quand on sait qu'un loyen mensuel moyen à Tokyo est facturé 203 730 ¥ (1 477$) pour un appartement avec une chambre et salon, difficile d'être satisfait des salaires proposés par le studio.Avec la hausse des salaires dans des entreprises comme Capcom, Bandai Namco ou bien encore Koei Tecmo, FromSoftware apparaît donc comme une société qui n'a pas encore considéré le bien-être de ses employés, d'autant qu'avec le succès d'Elden Ring, l'éditeur Bandai Namco Entertainment avait annoncé en février dernier qu'il augmenterait les salaires "d'une moyenne de 50 000 ¥ (362 $) par mois pour tous ses employés. De plus, les salaires mensuels de base augmenteraient "de 232 000 ¥ (1 681 $) à 290 000 ¥ (2 101 $)". Histoire d'aller plus loin dans la comparaison et faire un peu de cynisme, l'un des employés à expliquer que les longues heures de travail chez FromSoftware ressemblaient à une partie de Dark Souls. "C'est un peu tendu quelque part. Il y a beaucoup de lutte que les choses évoluent dans le bon sens, à conditionnement de surmonter les épreuves." Belle analogie.