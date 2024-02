Elden Ring : plus de 6.5 millions de vues en 24h pour le DLC "Shadow of Erdtree"

Déjà plus de 6.5 millions de vues en moins de 24 heures pour le trailer du DLC "Shadow of Erdtree" d'Elden Ring, qui prouve que le jeu a conservé sa hype hallucinante. Une extention pour le moins attendue, qui débarquera sur PC et consoles le 21 juin 2024, soit deux ans et demi après la sortie du jeu. Une attente longue pour du contenu additionnel, mais qui promet d'être conséquent, surtout si l'on se fie au collector qui a été annoncé dans le même temps. Le jeu est en effet considéré presque comme un jeu à part entière, et qui mérite une sortie à la hauteur de l'attente. Dans tous les cas, la bande annonce a marqué une fois encore ce savoire-faire de FromSoftware dans le domaine des monstres au design aussi bien inventif que répugnant.