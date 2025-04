Elden Ring dépasse les 30 millions de ventes : retour sur un phénomène planétaire

C’est un cap symbolique que FromSoftware et Bandai Namco viennent de franchir avec Elden Ring : plus de 30 millions d’exemplaires ont été écoulés dans le monde, toutes plateformes confondues. L’annonce a été faite à quelques semaines de la sortie de Elden Ring Nightreign, l'épisode multijoueur attendu prévue pour le 30 mai 2025.



Sorti le 25 février 2022, Elden Ring n’était pas seulement un nouveau Souls-like, mais une véritable révolution pour le studio japonais. Sous la direction de Hidetaka Miyazaki, et avec la contribution de l’écrivain George R.R. Martin pour l'élaboration du lore, FromSoftware a su proposer une expérience ambitieuse : un monde ouvert immense, cohérent, et brutalement exigeant, fidèle à la philosophie du studio. Dès son lancement, le succès est au rendez-vous : 12 millions de copies sont vendues en moins d’un mois. Un chiffre record pour FromSoftware, qui dépassait alors largement les performances cumulées de la trilogie Dark Souls. En comparaison, Dark Souls III avait mis près de quatre ans pour atteindre les 10 millions d'unités.









Le bouche-à-oreille, les critiques dithyrambiques (97% sur Metacritic à son lancement pour certaines versions) et l’effet communautaire ont rapidement transformé Elden Ring en un phénomène mondial. Le titre décroche d'ailleurs la plus prestigieuse récompense lors des Game Awards 2022, en remportant le trophée du Game of the Year, devant des poids lourds comme God of War Ragnarok. En parallèle de son immense succès critique, Elden Ring impose un véritable impact culturel : mèmes à foison, cosplays, fan-arts, analyses de lore sur YouTube qui dépassent le million de vues… même ceux qui n'ont jamais touché un Souls connaissent aujourd'hui le nom de Radahn ou Malenia.





Aujourd'hui, avec plus de 30 millions de copies vendues, Elden Ring s'impose comme l'un des jeux les plus marquants de la décennie. À titre de comparaison, il dépasse largement The Witcher 3 sur sa période initiale de vie, et commence à jouer dans la même cour que des titres comme GTA V ou Breath of the Wild, en termes d'influence. La sortie prochaine de Nightreign devrait renforcer encore cette dynamique. Avec une base installée aussi massive et une communauté toujours aussi active, FromSoftware semble bien parti pour rééditer l’exploit. Après Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, le studio prouve qu’il est capable non seulement d'innover, mais aussi de toucher un public toujours plus large, sans jamais renier son ADN. Un exploit rare, dans une industrie où l’équilibre entre succès critique et commercial est souvent difficile à atteindre.